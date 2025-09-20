Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

El siniestro fatal se registró este viernes por la noche. La víctima fue embestida por un auto y, al caer sobre el asfalto, fue atropellada por una camioneta.

Un motociclista falleció este viernes por la noche en un trágico accidente en la Ruta 1 que involucró a un automóvil y una camioneta. La víctima fue embestida por un Renault Logan y, al caer sobre el asfalto, fue atropellada por una Toyota Hilux que circulaba en el mismo sentido.

La víctima fue identificada como B. D. D. de 42 años. El fatal siniestro ocurrió en la traza principal cuando un motociclista que circulaba en una Guerrero Trip de color celeste fue impactado por un Renault Logan gris que se desplazaba de norte a sur. Como consecuencia del choque, el hombre salió despedido y cayó sobre la calzada, momento en que fue atropellado por una camioneta Toyota Hilux gris que transitaba en la misma dirección .

Testigos del hecho intentaron asistir a la víctima y, siguiendo las instrucciones de una operadora del SIES 107, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de la ayuda profesional. Sin embargo, cuando el móvil sanitario llegó al lugar, la médica a cargo solo pudo constatar el fallecimiento del motociclista.

El caso ya está en manos de las autoridades. Se informó a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, quienes a su vez comunicaron el hecho al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, los cuales están a cargo de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar las causas exactas de esta fatalidad.