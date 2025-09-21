Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida" Franco Colapinto hizo un balance de la carrera y se refirió al toque con Alex Albon que le quitó la chance de terminar mejor el GP de Azerbaiyán 21 de septiembre 2025 · 11:16hs

Franco Colapinto lamentó el choque que sufrió por parte de Albon.

Alpine volvió a dejar una preocupante imagen en la Fórmula 1 y sus pilotos terminaron en los últimos puestos del Gran Premio de Azerbaiyán. Pierre Gasly terminó en el 18° lugar, mientras que Franco Colapinto quedó en la 19° plaza. El argentino estaba concretando una solvente actuación en las calles de Bakú al ubicarse 13°, pero un toque de Alex Albon (Williams) arruinó su carrera y lo relegó al fondo de la grilla.

El análisis de Franco Colapinto En referencia al toque con Alex Albon expresó: "Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... después en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar y trabajar para la próxima carrera".

En esta misma línea, volvió a puntualizar en el golpe de Albon y en cómo terminó perjudicando su carrera: "En lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos".