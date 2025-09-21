Uno Santa Fe | Ovación | Max Verstappen

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

El piloto de Red Bull Max Verstappen lideró la carrera de principio a fin y le descontó varios puntos a Piastri y Norris en la lucha por el campeonato

21 de septiembre 2025 · 10:44hs
Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, luego de liderar la carrera en todo momento. George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) completaron el podio en Bakú, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 19°, lejos de los puntos, tras un leve choque de Alex Albon.

Verstappen ganó de principio a fin

El inicio de la carrera estuvo marcado por el increíble choque de Oscar Piastri, actual líder del campeonato de piolotos. El australiano perdió el control de su McLaren en la primera vuelta, impactó contra los carteles y rompió el frente de su monoplaza, lo que lo obligó a abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Por su parte, Max Verstappen aguantó a Carlos Sainz en la largada y mantuvo el primer puesto de la carrera, lugar que no perdió ni siquiera cuando ingresó a los pits. El neerlandés tuvo una carrera perfecta y ganó en Bakú con más de 14 segundos de diferencia de George Russell, quien logró pasar a Sainz desplazando al español al tercer lugar.

Sin embargo, esta fue la mejor posición del piloto de Williams en la temporada y su primer podio con la escudería británica. Franco Colapinto había largado bien, subiendo del 16° puesto al 13°, pero tras salir de los pits Alex Albon lo tocó por atrás e hizo un trompo, lo que relegó al argentino al último lugar de la parrilla. El automovilista de Alpine no se pudo reponer de esa situación y culminó 19°.

Posiciones del campeonato de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) - 324

Lando Norris (McLaren) - 299

Max Verstappen (Red Bull)- 255

George Russell (Mercedes) - 212

Charles Leclerc (Ferrari) - 165

Lewis Hamilton (Ferrari) - 121

Kimi Antonelli (Mercedes) - 78

Alexander Albon (Williams) - 70

Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39

Nico Hulkenberg (Sauber) - 37

Lance Stroll (Aston Martin) - 32

Carlos Sainz (Williams) - 31

Liam Lawson (Racing Bulls) - 30

Fernando Alonso (Aston Martin) - 30

Esteban Ocon (Haas)- 28

Pierre Gasly (Alpine) - 20

Yuki Tsunoda (Red Bull) - 20

Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18

Oliver Bearman (Haas) - 16

Franco Colapinto (Alpine) - 0

Jack Doohan (Alpine) - 0

