Independiente empató con San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente en condición de local, apenas pudo igualar 1-1 con San Lorenzo y continúa sin ganar en el Clausura

21 de septiembre 2025 · 20:10hs
Independiente igualó 1-1 ante San Lorenzo.

Independiente igualó 1-1 ante San Lorenzo.

Independiente y San Lorenzo igualaron este domingo por 1-1 en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El Rojo no pudo ganar en el Torneo Clausura

Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23’ de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el técnico interino Carlos Matheu todavía no logró ningún triunfo en el campeonato local previo al clásico frente a Racing del próximo domingo (desde las15:15 en el Cilindro de Avellaneda), que marcará el debut de Gustavo Quinteros al mando del equipo tras la renuncia de Julio Vaccari.

En la mima línea, los Diablos Rojos continúan últimos en el Grupo B del certamen con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a copas internacionales por tabla anual de la siguiente temporada.

Por su parte, el elenco de Boedo, en medio de la crisis institucional que atraviesa, se colocó en la quinta plaza con 13 unidades por lo que estaría disputando los octavos de final de la Primera División del fútbol argentino.

En tanto, los comandados por Damián Ayude recibirán a Godoy Cruz de Mendoza el sábado 27 de septiembre desde las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.

Embed - INDEPENDIENTE y SAN LORENZO EMPATARON en el CLÁSICO | #Independiente 1-1 #SanLorenzo | Resumen

En un primer tiempo donde la fricción fue protagonista y ninguno de los equipos lograba imponer su juego, los visitantes lograron abrir el marcador de la mano del juvenil Facundo Gulli, quien definipo sutilmente ante la salida del arquero Rodrigo Rey.

El tanto del cuadro azulgrana desató el enojo de los hinchas de Independiente presentes en el estadio, quienes comenzaron a insultar y silbar a los jugadores, mientras reclamaban por una mayor actitud por parte de sus futbolistas.

No obstante, los ingresos en el complemento le dieron al Rojo mas intensidad a la hora de atacar. Sin embargo, el gol del empate para los locales vino por medio de una desafortunada acción en la Nicolás Tripichio cabeceó un centro desde la derecha de Santiago Montiel hacia su propio arco y engañó al guardameta paraguayo Orlando Gill.

A partir de allí, los ataques de los elencos no tuvieron la claridad necesaria para generar peligro. Lo de Boedo estuvieron más cerca de convertir el segundo de la mano de Alexis Cuello, a los 35 minutos, pero Rey le ganó el duelo al delantero y mantuvo el resultado.

Independiente San Lorenzo Clausura
