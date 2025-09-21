Tomás Giménez (5): Después de muchísimo tiempo el arquero de Colón logró mantener el arco invicto. No tuvo que trabajar demasiado y más allá de no trasmitir demasiada confianza, tampoco tuvo errores puntuales.
El uno por uno de Colón en el empate frente a Deportivo Morón
Colón igualó 0-0 ante Deportivo Morón y terminó asegurando la categoría. Lo más destacado estuvo en el orden defensivo que tuvo el equipo
Por Ovación
Zahir Ibarra (5): Rindió más como lateral que como marcador central. Si bien tuvo algún que otro desacierto, estuvo atento y firme en la marca, buscando mostrarse expeditivo y sin arriesgar.
Nicolás Thaller (6): Fue el defensor más firme de Colón, atento en los cruces, no dudó a la hora de salir a cortar y en el mano a mano se mostró seguro.
Guillermo Ortiz (5): Su rendimiento no venía siendo nada bueno, pero al menos en este partido estuvo más sólido que otros. Sigue mostrando como déficit la salida con pelota dominada.
Facundo Castet (5): Al igual que el resto de los defensores no tuvo demasiados inconvenientes en la marca, se mostró aguerrido como siempre, aunque le faltó mayor claridad para pasar al ataque.
Federico Jourdan (4): Flojo partido, no pudo prevalecer por el carril derecho, ni tampoco rematar al arco. Terminó siendo reemplazado a los 10' de la segunda etapa.
Zahir Yunis (5): Aportó combatividad en la zona media, tuvo el despliegue de siempre para meter y correr, aunque con escasa claridad cuando debió jugar con la pelota.
Nicolás Talpone (5): Se le puede destacar las ganas y el compromiso, pero como casi siempre aporta confusión a la hora de manejar la pelota.
Ignacio Lago (5): Un par de remates en la segunda etapa. La primera de ellas terminó atajando Salvá y en el final su disparo se fue desviado. Con muchas intermitencias, pero al menos intentó en ataque.
Christian Bernardi (6): Arrancó bien, se mostró participativo y casi convierte de tiro libre. Asistió a Colli en el segundo tiempo para dejarlo de frente al arco. Fue reemplazado y cuando salió le pidió perdón a los hinchas para luego romper en llanto.
Facundo Castro (3): Pasó absolutamente desapercibido, no incidió en ataque, perdió siempre con los defensores rivales y no tuvo chances de ni siquiera patear al arco.
Kevin Colli (6): Le dio frescura al ataque y estuvo dos veces cerca del gol. En la primera de ellas, terminó tapando el arquero Salvá y en la segunda ganó bien de arriba y el cabezazo se fue desviado.
Iván Ojeda (5): Debutó con la camiseta de Colón y luchó mucho de espaldas. No se entregó ante una defensa ordenada. No le quedó ninguna chance para convertir pero tuvo más movilidad que Castro.
Lautaro Laborié (-): Ingresó para darle recambio a la zona media en un momento del partido que era de ida y vuelta con los dos equipos buscando en ataque.
Lautaro Gaitán (-): Ingresó junto con Laborié para refrescar el mediocampo luego de que el equipo hiciera un desgaste muy importante en lo físico.