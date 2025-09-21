Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

En el Polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza derrotó a CRAR de Rafaela y consiguieron festejar el bicampeonato de la competición

Tal como estaba previsto se disputó la final de la Copa Santa Fe que organizó la Unión Santafesina de Rugby con el apoyo del gobierno provincial y el respaldo de la Lotería de Santa Fe. En el polideportivo de la ruta provincial 70, en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza se consagró campeón al imponerse en la final al CRAR de Rafaela por 30 a 11 bajo el arbitraje de Fernando De Feo.

Ante un muy buen marco de público, y un campo de juego presentado en excelentes condiciones, Alma Juniors de Esperanza derrotó a CRAR de Rafaela por 30 a 11. Los puntos del elenco dueño de casa llegaron por intermedio de hubo tries de Sandobal, Juárez, Vera, Torrilla, más tres conversiones y un penal de Tomás Burna, mientras que para la escuadra verde fue a partir de un try de Ticiano Hang y dos penales de Santiago Kerstens.

La victoria de los conducidos por Ivo Trod sobre los chicos rafaelinos, significó la conquista del bicampeonato para los esperancinos, ya que en la edición 2024, Alma Juniors derrotó a La Salle Jobson por 17 a 8. Un premio muy merecido para un equipo que viene realizando un gran trabajo, en lo deportivo y en lo institucional, con fuerte respaldo de un gran dirigente como lo es Carlos Gonella.

Como en toda final, los primeros minutos fueron de estudio, en un contexto de marcado equilibrio, en el que CRAR hizo un buen trabajo en la primera parte, y en el comienzo del complemento. El tackle, la buena recuperación de pelotas, fueron las claves por las que los esperancinos se quedaron con el título de la Copa Santa Fe de rugby. Los locales fueron superiores en el line out, y supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron. Al descanso se fueron los anfitriones ganando por 8 a 3.

image En la final disputada en Esperanza, Alma Juniors se impuso al CRAR de Rafaela 30 a 11.

En el complemento, Kerstens descontó con un penal para la visita, quien no pudo traducir su superioridad en puntos. Pasado los veinte minutos, Alma Juniors adquirió el protagonismo, y comenzó a marcar un par de ensayos que fue lo que le terminaron dando la victoria y el campeonato. En la división reserva, el campeón fue Santa Fe Rugby al derrotar a San Carlos RC por 41 a 26, bajo el control del santafesino Leonardo Del Río.

Síntesis

Alma Juniors de Esperanza 30- CRAR 11

Alma Juniors: Joaquín Torres, Nicolás Sandobal y Enzo Vera; Rodrigo Perroud y Gastón Juárez; Axel Rista, Mario Mosqueda y Bautista Grenon; Ignacio Roffenott y Tomás Burna; Agustín Ascona, Luciano Waisprot, Tomás Widmer, Michael Volpe y Alan Sánchez: Entrenador: Ivo Trod.

Luego ingresaron: Bruno Perroud, Fernando Pedraza, Martín Roldán, Mateo Torrilla, Renzo Borgogno, Sebastián Massi, Lautaro Rivas, Vicente Morales, Marcelo Heidegger.

CRAR de Rafaela: Francisco Ambort, Martín Barberis y Gabriel Morales; Ticiano Hang y Facundo Aimo; Gonzalo Clemenz, Juan Cruz Karlen y Manuel Mandrille; Ignacio Martínez y Mateo Ferrero; Fabricio Machado, Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti, Nahuel Robledo y Santiago Kertens. Entrenador. Nicolás Gutiérrez.

Luego ingresaron: Nahuel Rojas, Ignacio Astesano, Joaquín Astesano, Juan Manuel Imvinkelried, Joaquín Rouco Oliva, Franco Madera, Juan Nicolás Imvinkelried y Ayrton Trejo.

Primer tiempo: 27´penal Tomás Burna, 30´penal Santiago Kerstens, 40´ try Nicolás Sandobal.

Segundo tiempo: 3´ penal Santiago Kerstens, 19´try Gastón Juárez convertido por Tomás Burna, 20´ try Ticiano Hang, 24´ try Enzo Vera convertido por Burna, 37´ try Mateo Torrilla convertido por Burna.

Amarillas: Michael Volpe (A); Gabriel Morales y Mateo Ferrero (CRAR).

Cancha: Alma Juniors.

Referee: Fernando De Feo (USR).