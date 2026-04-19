Uno Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave en salud: cayeron envíos de anticonceptivos, medicamentos y preservativos

Con la caída del poder adquisitivo y la pérdida de cobertura privada, cada vez más personas dependen exclusivamente de hospitales y centros de salud estatales

19 de abril 2026 · 10:43hs
Cruje el sistema de salud de Santa Fe 

Cruje el sistema de salud de Santa Fe 

La caída en el envío de insumos médicos desde el gobierno nacional ya tiene impacto directo en Santa Fe. Menos anticonceptivos, menos medicamentos esenciales y más rechazos en tratamientos de alto costo configuran un escenario en el que la provincia empezó a cubrir con recursos propios lo que antes garantizaba Nación.

Los datos muestran un recorte sostenido en los últimos tres años. En el programa de salud sexual y reproductiva, Santa Fe recibió en 2025 un 72,8% menos de anticonceptivos inyectables que en 2023. En el caso de los anticonceptivos orales, la caída fue total: de 1,8 millones de unidades enviadas en 2023 a cero en 2025.

La situación es aún más crítica con los preservativos: tras una baja del 92% entre 2023 y 2024, directamente dejaron de enviarse en 2025.

Frente a este escenario, la provincia tuvo que salir a cubrir la demanda. Solo en preservativos, Santa Fe compró 5,2 millones de unidades con fondos propios. Además, destinó más de $4.400 millones al programa de salud sexual y reproductiva para sostener la política pública.

Remediar: menos medicamentos en centros de salud

El impacto también se siente en el Plan Remediar, una de las principales herramientas de acceso a medicamentos en el primer nivel de atención. En Santa Fe, la cantidad de tratamientos enviados cayó un 56,9% entre 2023 y 2025. Los botiquines distribuidos a centros de salud también se redujeron a la mitad en ese período.

Esta baja no es menor: el programa abastece a pacientes sin obra social con medicamentos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o infecciones respiratorias. La reducción implica más presión sobre hospitales y sobre el sistema provincial.

Más rechazos en tratamientos oncológicos

Otro dato que enciende alertas es el aumento en las negativas para acceder a medicamentos de alto costo. En 2024, Santa Fe registró 1.372 rechazos sobre 3.711 solicitudes al Banco Nacional de Drogas Especiales. En 2025, las negativas escalaron a 2.525 sobre 3.990 pedidos: un aumento del 84%.

Detrás de ese número hay pacientes que deben esperar, judicializar o directamente interrumpir tratamientos, en un contexto donde las provincias intentan amortiguar el impacto pero con recursos limitados.

Un sistema de salud más exigido

El recorte de envíos nacionales se da en paralelo a un aumento de la demanda en el sistema público. Con la caída del poder adquisitivo y la pérdida de cobertura privada, cada vez más personas dependen exclusivamente de hospitales y centros de salud estatales.

Ese doble movimiento, menos insumos y más pacientes, tensiona el funcionamiento del sistema sanitario.

Desde el gobierno nacional sostienen que avanzan en una “reorganización” de programas como Remediar, con foco en eficiencia y priorización de enfermedades prevalentes. Sin embargo, varias provincias interpretan esa decisión como un corrimiento del Estado nacional.

En la práctica, el cambio ya se traduce en un traslado de costos. Santa Fe, como otras jurisdicciones, comenzó a cubrir con presupuesto propio insumos que antes llegaban de manera regular.

El resultado es un sistema que sigue funcionando, pero cada vez más sostenido por las provincias.

Santa Fe Salud medicamentos
Noticias relacionadas
El entrenador de Newells, Kudelka advirtió y reconoció que “necesitamos una pretemporada urgente”.

Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores"

El Colo Ramírez convierte el tercero de Newells, el de la victoria por 3 a 2 sobre Unión en Santa Fe.

El minuto a minuto: Newell's metió un triunfazo en Santa Fe, por sus tres goles y las manos de Reinatti

tras el decreto de nacion, santa fe pide cautela antes de asumir la gestion de la a012

Tras el decreto de Nación, Santa Fe pide cautela antes de asumir la gestión de la A012

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener instancias de articulación con el gobierno provincial para transformar demandas en respuestas concretas.

Villa Constitución impulsó obras estratégicas ante la cartera provincial

Lo último

Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave en salud: cayeron envíos de anticonceptivos, medicamentos y preservativos

Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave en salud: cayeron envíos de anticonceptivos, medicamentos y preservativos

La senadora Carolina Losada quiso defender a Manuel Adorni y un periodista de espectáculos la cruzó

La senadora Carolina Losada quiso defender a Manuel Adorni y un periodista de espectáculos la cruzó

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

Último Momento
Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave en salud: cayeron envíos de anticonceptivos, medicamentos y preservativos

Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave en salud: cayeron envíos de anticonceptivos, medicamentos y preservativos

La senadora Carolina Losada quiso defender a Manuel Adorni y un periodista de espectáculos la cruzó

La senadora Carolina Losada quiso defender a Manuel Adorni y un periodista de espectáculos la cruzó

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

Unión pierde a Estigarribia y enciende una alarma con Cuello antes de Vélez

Unión pierde a Estigarribia y enciende una alarma con Cuello antes de Vélez

El Apertura de Primera B tiene nuevo puntero tras la caída de El Cadi de Rincón

El Apertura de Primera B tiene nuevo puntero tras la caída de El Cadi de Rincón

Ovación
Malena Santillán sumó dos medallas de oro y sigue brillando en Panamá

Malena Santillán sumó dos medallas de oro y sigue brillando en Panamá

Jornada con muchos goles en la 5° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Jornada con muchos goles en la 5° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

El Apertura de Primera B tiene nuevo puntero tras la caída de El Cadi de Rincón

El Apertura de Primera B tiene nuevo puntero tras la caída de El Cadi de Rincón

El fútbol argentino se paraliza: River y Boca animan un nuevo Superclásico en el Monumental

El fútbol argentino se paraliza: River y Boca animan un nuevo Superclásico en el Monumental

Alarmas en la Selección: Enzo Fernández salió con una molestia en el duelo del Chelsea

Alarmas en la Selección: Enzo Fernández salió con una molestia en el duelo del Chelsea

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"