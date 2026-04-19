Un joven perdió el control de su automóvil, chocó a dos vehículos estacionados y volcó

Este domingo, antes de las 9, un joven chocó contra dos autos estacionados y volcó. Fue rescatado del automóvil tumbado y asistido por la policía y el Sies 107

Esta mañana de domingo, antes de las 9, en Francia al 3000 entre Crespo al Sur y Suipacha al norte , un automóvil conducido por un joven chocó a dos que estaban estacionados y volcó . Los vecinos llamaron a la central de emergencias 911.

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Asistencia y traslado del joven conductor

El joven conductor del auto volcado, identificado como C. G. de 21 años, fue trasladado en una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias Sies 107. La médica que lo asistió lo estabilizó y lo trasladaron al Hospital Cullen, donde fue recibido por los médicos de la Emergentología que constataron que presentaba politraumatismos como consecuencia del vuelco, le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación.

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Balizas, testigos e imágenes

Los policías que actuaron en la emergencia colocaron balizas en la zona para evitar nuevos choques, y preservaron el lugar hasta la llegada de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones PDI, buscaron testigos entre los vecinos del barrio como de ocasionales peatones y también constataron la existencia de cámaras de seguridad que pudieran contener imágenes, para intentar explicar la causa del accidente.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del choque a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó un informe sobre el estado de salud del joven accidentado, la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, la identificación de testigos y la constatación sobre la existencia de imágenes de cámaras públicas y privadas. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.