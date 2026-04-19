Colón, preso de su irregularidad: de candidato firme a una versión que preocupa fuera de casa

El Colón de Ezequiel Medrán volvió a mostrar su cara más débil como visitante y dejó dudas profundas tras la caída ante Morón.

Lo de Colón ya no sorprende, pero sí preocupa. El equipo de Ezequiel Medrán volvió a exhibir su costado más frágil fuera de casa y cayó sin atenuantes ante Deportivo Morón, en un partido donde nunca logró competir.

En el Nuevo Francisco Urbano, el Sabalero tenía la chance de dar un golpe de autoridad. Enfrente estaba un rival directo, golpeado tras perder el clásico ante San Miguel, y al que podía dejar atrás o, al menos, sostener a distancia en la pelea por la cima. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

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Colón fue superado desde el inicio, sin respuestas anímicas ni futbolísticas, y terminó dejando una imagen muy lejana a la de un equipo candidato.

Fragilidad defensiva y errores que se repiten

Si algo quedó en evidencia fue la endeblez defensiva. Cada avance de Morón terminó desnudando problemas estructurales. Pier Barrios tuvo una tarde para el olvido y Federico Rasmussen tampoco logró ofrecer garantías.

Colón Colón dejó pasar una inmejorable chance de estirar o mantener la ventaja ante uno de los grandes candidatos como Morón.

Por los costados, Emanuel Beltrán y Conrado Ibarra fueron constantemente desbordados, en un sector que el local explotó con insistencia.

En el mediocampo, Federico Lértora nunca hizo pie y quedó marcado por un error en la salida que derivó en uno de los goles. Como si fuera poco, Matías Muñoz vio la roja en una acción evitable, dejando aún más comprometido al equipo.

Un ataque sin respuestas

En ofensiva, el panorama tampoco fue mejor. Ignacio Lago pasó desapercibido, Lucas Cano desperdició una chance clara y Alan Bonansea luchó más de lo que jugó, sin compañía ni generación de juego que lo abastezca.

De lo poco rescatable, Ignacio Antonio intentó aportar algo de claridad en un contexto adverso.

Un contraste que desconcierta en Colón

La derrota no solo duele por el resultado, sino por lo que expone. Este Colón es capaz de mostrar autoridad como local —con victorias ante San Miguel y Racing de Córdoba— e incluso imponerse en Paraná ante Patronato con personalidad de líder.

Pero lejos de Santa Fe, la historia cambia drásticamente. Ante rivales de peso, el equipo no logra sostener esa identidad y cae en versiones deslucidas, impropias de un aspirante al ascenso.

Una incógnita hacia adelante

La gran pregunta es cómo impactará este golpe en lo anímico. Porque más allá de los puntos, lo que preocupa es la forma: un equipo que no compitió, que se mostró vulnerable y que dejó dudas profundas.

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Colón transita una campaña ciclotímica, donde conviven la ilusión y la incertidumbre. Para sostener su candidatura, deberá encontrar regularidad. De lo contrario, seguirá siendo un equipo capaz de todo… incluso de complicarse solo.