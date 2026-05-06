La Municipalidad de Santa Fe ampliará la recolección de residuos en Villa del Parque

En el marco del programa Basura Barrio por Barrio, la Municipalidad de Santa Fe amplía el servicio de recolección de residuos a 19 cuadras de Villa del Parque desde la semana próxima. Para ello debió mejorar el estado de las calles con estabilizado pétreo, levantar cables coaxiales y/o fibra óptica, poda de arbolado, remover autos abandonados y microbasurales.

“Hacía más de 40 años, que en algunas cuadras se había dejado hacer el servicio, y otras a las que hemos ampliado para llegar a todo el barrio. Había muchos problemas con los microbasurales, porque obviamente la gente muchas veces llevaba a las esquinas sus residuos, y eso trae complicaciones con el agua”, aseguró Guillermo Ferrero, secretario de Gestión Urbana y Ambiente, durante la reunión realizada en el Complejo Educativo “Cristo Obrero”.

Se destaca la importancia del trabajo con la comunidad del barrio para avanzar en una ciudad más limpia

El funcionario municipal destacó la importancia del trabajo con la comunidad del barrio para avanzar en una ciudad más limpia: “Conversamos con los vecinos que también vieron estos trabajos que se hicieron. Además estamos trabajando en conjunto con la escuela, para que los chicos sepan y lleven a sus casas la importancia que tiene ser responsables con los residuos”, expresó. La propuesta del municipio también implica la construcción de una microplaza en la esquina de calles Cristo Obrero y Centenera.

Recolección de residuos

La ampliación alcanza a 19 cuadras de calles Centenera, Del Trabajo, Manuel Leiva, Justicia, entre otras, que se incorporarán al servicio de recolección. Este trabajo responde a la decisión de ampliar el sistema de recolección de residuos a 300 cuadras: 100 se realizaron en 2025, en barrios como Nueva Pompeya, Centenario, San Lorenzo; mientras que este año se proyecta llegar a 200 cuadras más ampliando los circuitos en San Pantaleón, San Agustín II y Loyola Sur.

“El servicio puerta a puerta, que es el que tiene el 90% de la ciudad de Santa Fe, pasa todos los días por la puerta de las casas en un determinado horario. Ahora necesitamos un pequeño esfuerzo de los vecinos para sacar siempre lo más cerca posible del horario de recolección, para que la basura esté lo menos posible afuera”, agregó Ferrero. El servicio de recolección en Villa del Parque se realiza de lunes a sábado de 6 a 7.30, mientras que los lunes, miércoles y viernes se realiza el levante de montones mediante retropala y camión.

Cambio de hábitos

Mónica Houriet, vicedirectora de la escuela, afirmó: “Desde la escuela siempre se planteó la necesidad de erradicar la basura, que en este caso, los vecinos no tenían dónde ponerla, ya que no pasaba el camión. Eso se transformó en un microbasural justo en la esquina de la escuela”.

basura residuos Villa del Parque1

Durante la semana los mismos alumnos de la escuela recorrieron el barrio repartiendo volantes y concientizando a los vecinos del barrio: “La inquietud surgió desde la escuela, pero también de las familias, de los chicos. Por eso se empezó a trabajar de manera curricular el problema de erradicar la basura, de los peligros que eso acarrea. Creo que hay un cambio de conciencia, a eso apostamos, un cambio de hábitos para mejorar la calidad de vida de todos”, aseguró la docente.