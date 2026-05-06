Unión en alerta: ¿cómo se encuentran Tarragona y Estigarribia para la "final" en Mendoza?

Unión llega a los octavos con varias bajas sensibles y signos de interrogación en ataque. Tarragona y Estigarribia trabajan diferenciado.

Unión atraviesa horas decisivas en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia, que se jugará este sábado a las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. Más allá de la clasificación conseguida sobre la hora, el equipo de Leonardo Madelón llega condicionado por las lesiones y con un panorama abierto en cuanto a la formación.

La única ausencia confirmada es la de Bruno Pittón, quien sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda, la misma que había sido operada el año pasado tras la rotura de ligamentos cruzados. Una baja sensible en el lateral izquierdo que obliga a rearmar la defensa.

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A esa situación se suma Nicolás Palavecino, que continúa trabajando de manera diferenciada por una molestia muscular que ya lo dejó afuera del último partido ante Talleres. Si bien no está descartado, está claro que no llegará en plenitud.

El gran problema: el ataque

La principal preocupación pasa por la delantera. Cristian Tarragona arrastra una molestia en los gemelos y viene entrenando con cargas reducidas, mientras que el caso más delicado es el de Marcelo Estigarribia, afectado por un problema en los aductores.

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El exdelantero de Patronato es hoy la mayor incógnita. Su presencia está seriamente comprometida y, incluso, puertas adentro no descartan que pueda quedarse afuera del partido en Mendoza. Trabajó diferenciado junto a Marcelo Estigarribia.

Las alternativas que analiza Madelón

Ante este escenario, el entrenador ya empieza a proyectar variantes. Si Estigarribia no llega y Palavecino tampoco está al 100%, Agustín Colazo aparece como la opción más concreta para meterse en el equipo.

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Pero si las bajas se multiplican en ofensiva, Madelón podría ir más allá y modificar el esquema. En ese caso, ganan terreno nombres como Lucas Menossi —de buenos ingresos recientes—, Franco Fragapane, Tomás González o Augusto Solari, lo que implicaría reforzar el mediocampo y resignar peso en el área rival.

Un partido límite

El contexto no es menor: Unión enfrentará al mejor equipo de la fase regular y lo hará como visitante, en un escenario exigente. Las dudas físicas condicionan el armado, pero también obligan al cuerpo técnico a reinventarse.

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En un cruce eliminatorio donde no hay margen de error, el Tatengue deberá encontrar respuestas en medio de la adversidad. Y Madelón, una vez más, tendrá la tarea de rearmar su equipo sobre la marcha.