Recolección de residuos: el municipio ampliará el servicio a más barrios de Santa Fe, ¿cuáles serán las nuevas zonas?

El intendente Juan Pablo Poletti presentó el balance de la ampliación del sistema y anunció que este año se sumarán 200 cuadras más a la recolección domiciliaria. El plan apunta a erradicar microbasurales y extender el servicio a diez nuevos barrios de la ciudad

El intendente de Santa Fe , Juan Pablo Poletti , presentó este lunes el balance de la primera etapa de la ampliación del sistema de recolección de residuos domiciliarios , una política que su gestión impulsa con el objetivo de avanzar en la erradicación de los microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

Acompañado por el secretario de Gestión Urbana y Ambiente , Guillermo Ferrero , el mandatario local anunció que este año el servicio se extenderá a diez barrios más , que se sumarán a los nueve incorporados durante 2025 .

Durante la presentación, Poletti repasó los avances alcanzados el año pasado, cuando se incorporaron 114 cuadras distribuidas en nueve barrios, entre ellos San Lorenzo, Nueva Pompeya, Centenario, Abasto, San Agustín, Liceo Norte, Bernardino Rivadavia, Yapeyú y Norte Unido, además de otros sectores integrados a partir de nuevas micro-rutas operativas.

El intendente destacó que la iniciativa marca un cambio importante en la política de higiene urbana, ya que hacía diez años que no se ampliaban las rutas de recolección de residuos domiciliarios en la ciudad.

“Hace diez años que no se incrementaban las cuadras por donde pasaba el camión de basura. Desde el año pasado nos involucramos para darle solución a este problema y así nueve barrios se sumaron con 114 cuadras donde nunca había pasado el camión recolector”, señaló Poletti.

El jefe municipal remarcó que la ampliación del servicio permitió intervenir en sectores donde se generaban basurales informales, avanzando en su eliminación.

“Trabajamos en esos lugares para erradicar los microbasurales que se formaban”, agregó.

Más cuadras y nuevos barrios

La iniciativa forma parte de una estrategia integral para mejorar la cobertura del servicio, optimizar la higiene urbana y responder a demandas históricas de distintos barrios que no contaban con recolección regular.

La ampliación se concretó mediante la incorporación de nuevas micro-rutas y la adecuación operativa del sistema, lo que permitió extender el servicio puerta a puerta y reforzar la presencia municipal en diferentes zonas del territorio.

De cara a la próxima etapa, el intendente anticipó que el objetivo es seguir ampliando la cobertura durante 2026.

“Este año vamos a sumar 200 cuadras más a las que terminamos en 2025, para alcanzar un total de 300 cuadras a fines de 2026. Serán diez barrios nuevos que tendrán recolección de basura”, explicó.

Con estas incorporaciones, el sistema llegará a un total de 302 cuadras y 19 barrios integrados al servicio.

Primeros trabajos en San Pantaleón

El primer barrio en el que se iniciaron tareas es San Pantaleón, donde personal municipal comenzó los trabajos de acondicionamiento de la calle Estrada, que se integrará al recorrido del camión recolector.

En ese sector, el plan prevé ampliar el servicio a 13 cuadras, lo que permitirá llegar a más vecinos y mejorar las condiciones de higiene urbana.

Antes de poner en marcha el servicio, el municipio realizó diversas intervenciones de infraestructura, entre ellas estabilizado pétreo de calles, poda preventiva, despeje de cables y colocación de cestos en altura, con el objetivo de facilitar la recolección.

Más de 300 microbasurales eliminados

Por su parte, Ferrero explicó que el programa “Basura Barrio x Barrio” surgió a partir de un trabajo de relevamiento realizado junto a estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, que permitió identificar los microbasurales existentes en distintos puntos de la ciudad.

“El programa se inició con estudiantes de la UNL que identificaron microbasurales en la ciudad. A partir de ahí tuvimos el desafío de pensar cómo erradicarlos para que no se vuelvan a generar y se elaboró este plan de ampliación del recorrido de recolección”, detalló.

El funcionario destacó que hasta el momento ya se lograron eliminar más de 300 microbasurales.

“Empezamos a estudiar por qué no pasaba la recolección y analizamos distintas variables: si el problema era la calle, los árboles, cables de la EPE, alumbrado público o postes caídos. Fuimos corrigiendo toda esa infraestructura para poder ingresar con las empresas a barrios que por primera vez tienen recolección domiciliaria”, concluyó.