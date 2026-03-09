Uno Santa Fe | Santa Fe | recolección

Recolección de residuos: el municipio ampliará el servicio a más barrios de Santa Fe, ¿cuáles serán las nuevas zonas?

El intendente Juan Pablo Poletti presentó el balance de la ampliación del sistema y anunció que este año se sumarán 200 cuadras más a la recolección domiciliaria. El plan apunta a erradicar microbasurales y extender el servicio a diez nuevos barrios de la ciudad

9 de marzo 2026 · 13:09hs
Recolección de residuos: el municipio ampliará el servicio a más barrios de Santa Fe, ¿cuáles serán las nuevas zonas?

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, presentó este lunes el balance de la primera etapa de la ampliación del sistema de recolección de residuos domiciliarios, una política que su gestión impulsa con el objetivo de avanzar en la erradicación de los microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

Acompañado por el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, el mandatario local anunció que este año el servicio se extenderá a diez barrios más, que se sumarán a los nueve incorporados durante 2025.

Durante la presentación, Poletti repasó los avances alcanzados el año pasado, cuando se incorporaron 114 cuadras distribuidas en nueve barrios, entre ellos San Lorenzo, Nueva Pompeya, Centenario, Abasto, San Agustín, Liceo Norte, Bernardino Rivadavia, Yapeyú y Norte Unido, además de otros sectores integrados a partir de nuevas micro-rutas operativas.

El intendente destacó que la iniciativa marca un cambio importante en la política de higiene urbana, ya que hacía diez años que no se ampliaban las rutas de recolección de residuos domiciliarios en la ciudad.

Hace diez años que no se incrementaban las cuadras por donde pasaba el camión de basura. Desde el año pasado nos involucramos para darle solución a este problema y así nueve barrios se sumaron con 114 cuadras donde nunca había pasado el camión recolector”, señaló Poletti.

El jefe municipal remarcó que la ampliación del servicio permitió intervenir en sectores donde se generaban basurales informales, avanzando en su eliminación.

Trabajamos en esos lugares para erradicar los microbasurales que se formaban”, agregó.

En esta fase, 188 cuadras se incorporarán a las rutas de recolección domiciliaria en barrios como San Pantaleón, Villa del Parque, Las Ranitas, Colastiné Norte y Juventud del Norte-Acería, entre otros. En esta fase, 188 cuadras se incorporarán a las rutas de recolección domiciliaria en barrios como San Pantaleón, Villa del Parque, Las Ranitas, Colastiné Norte y Juventud del Norte-Acería, entre otros.

Más cuadras y nuevos barrios

La iniciativa forma parte de una estrategia integral para mejorar la cobertura del servicio, optimizar la higiene urbana y responder a demandas históricas de distintos barrios que no contaban con recolección regular.

La ampliación se concretó mediante la incorporación de nuevas micro-rutas y la adecuación operativa del sistema, lo que permitió extender el servicio puerta a puerta y reforzar la presencia municipal en diferentes zonas del territorio.

De cara a la próxima etapa, el intendente anticipó que el objetivo es seguir ampliando la cobertura durante 2026.

Este año vamos a sumar 200 cuadras más a las que terminamos en 2025, para alcanzar un total de 300 cuadras a fines de 2026. Serán diez barrios nuevos que tendrán recolección de basura”, explicó.

En esta fase, 188 cuadras se incorporarán a las rutas de recolección domiciliaria en barrios como San Pantaleón, Villa del Parque, Las Ranitas, Colastiné Norte y Juventud del Norte-Acería, entre otros.

Con estas incorporaciones, el sistema llegará a un total de 302 cuadras y 19 barrios integrados al servicio.

Primeros trabajos en San Pantaleón

El primer barrio en el que se iniciaron tareas es San Pantaleón, donde personal municipal comenzó los trabajos de acondicionamiento de la calle Estrada, que se integrará al recorrido del camión recolector.

En ese sector, el plan prevé ampliar el servicio a 13 cuadras, lo que permitirá llegar a más vecinos y mejorar las condiciones de higiene urbana.

Antes de poner en marcha el servicio, el municipio realizó diversas intervenciones de infraestructura, entre ellas estabilizado pétreo de calles, poda preventiva, despeje de cables y colocación de cestos en altura, con el objetivo de facilitar la recolección.

Más de 300 microbasurales eliminados

Por su parte, Ferrero explicó que el programa “Basura Barrio x Barrio” surgió a partir de un trabajo de relevamiento realizado junto a estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, que permitió identificar los microbasurales existentes en distintos puntos de la ciudad.

El programa se inició con estudiantes de la UNL que identificaron microbasurales en la ciudad. A partir de ahí tuvimos el desafío de pensar cómo erradicarlos para que no se vuelvan a generar y se elaboró este plan de ampliación del recorrido de recolección”, detalló.

El funcionario destacó que hasta el momento ya se lograron eliminar más de 300 microbasurales.

Empezamos a estudiar por qué no pasaba la recolección y analizamos distintas variables: si el problema era la calle, los árboles, cables de la EPE, alumbrado público o postes caídos. Fuimos corrigiendo toda esa infraestructura para poder ingresar con las empresas a barrios que por primera vez tienen recolección domiciliaria”, concluyó.

recolección residuos Santa Fe
Noticias relacionadas
El lugar allanado por la PDI

Helvecia y el límite invisible de las redes: cuando la exposición de menores se vuelve un problema penal

licitan obras en el zanjon de la muerte: construiran nuevos puentes peatonales en aristobulo del valle

Licitan obras en el "Zanjón de la Muerte": construirán nuevos puentes peatonales en Aristóbulo del Valle

el clima en santa fe: lunes templado y una semana con temperaturas en ascenso

El clima en Santa Fe: lunes templado y una semana con temperaturas en ascenso

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe