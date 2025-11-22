La Escuela Echeverría esta cada vez más cerca de tener su nuevo edificio

El nuevo edificio educativo que construye la Provincia en el norte de la ciudad ya cuenta con un avance que supera el 75 % de la obra.

El nuevo edificio educativo que construye la Provincia en el norte de la ciudad ya cuenta con un avance que supera el 75 % de la obra.

El nuevo edificio educativo que construye la Provincia en el norte de la ciudad ya cuenta con un avance que supera el 75 % de la obra.

La construcción del nuevo edificio para la Escuela de Enseñanza Técnica Profesional N° 481 “Dr. Esteban Echeverría” es una de las obras más esperadas en la ciudad de Santa Fe y la gestión que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro está cada vez más cerca de cumplir con ese sueño.

Sobre la obra que desarrolla el Gobierno Provincial en el predio de avenida Peñaloza al 8400, donde también se avanza en la construcción de la doble calzada, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recordó que “esta es otra de las obras que estaba paralizada al inicio de la gestión y por decisión del gobernador la retomamos; ya superamos el 75 % de avance, y la vamos a finalizar”.

El nuevo edificio educativo que construye la Provincia en el norte de la ciudad ya cuenta con un avance que supera el 75 % de la obra.

“Somos un Gobierno que cada obra que empieza, la termina. Con orden en las cuentas, cuidando el peso de los santafesinos y con transparencia, estamos haciendo muchísima obra pública y generando empleo”, destacó el ministro.

En cuanto al desarrollo de los trabajos para el nuevo edificio, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, dijo que “la obra viene a buen ritmo, estamos en etapa de terminaciones, definiendo cuestiones propias del nivel de avance de la obra como revestimientos, pintura y detalles finales para el edificio”.

“Es una obra más que importante para la comunidad educativa de Santa Fe, para el norte de la ciudad. Va a tener todas las comodidades y servicios que los alumnos se merecen”, valoró Pascualón.

La construcción de este nuevo edificio se completa con la obra de pavimentación de Peñaloza, desde Gorriti hacia el norte, en el marco del Acuerdo Capital. Otra gran inversión del Gobierno Provincial para seguir mejorando la infraestructura educativa en todo territorio santafesino.

Además, la propia obra conlleva la construcción de veredas, cerramiento perimetral, tratamiento de espacios verdes y una plaza pública entre la escuela y el polideportivo que está detrás.

De esta manera y junto a la obra de avenida Peñaloza suscrita en el Acuerdo Capital, que incluye la pavimentación completa de la calzada este, un cantero central con áreas de esparcimiento, ciclovías, iluminación peatonal, mobiliario urbano y forestación, el nuevo edificio de la Escuela Echeverría se conectará con el entorno urbanístico del norte de la ciudad.

Edificio educativos imponente y moderno

La obra prevé la construcción de un nuevo edificio de más de 5.500 m2 para la escuela y de un gimnasio semicubierto de 900 m2, con vestuarios, sanitarios para el público, cantina y depósito. Estos espacios se articulan mediante una plaza pública, que contará con pérgolas, bancos y canteros fijos, aparatos para la realización de actividades deportivas e iluminación completa.

El edificio de la escuela contará con un hall de ingreso semicubierto, 11 aulas y 9 espacios para talleres, biblioteca, sala multimedial, SUM, sector administrativo, cooperadora, facilitadores pedagógicos, cocina, cantina y comedor.

Además del gimnasio semicubierto, el patio de la escuela va a contar con un playón deportivo y ambos espacios estarán disponibles para diversos usos y eventos de toda la comunidad santafesina por fuera del uso escolar.

Inversión en educación en todo el territorio provincial

El Gobierno de la Provincia lleva adelante una importante inversión en infraestructura educativa a lo largo y ancho del territorio santafesino. En la ciudad de Santa Fe, además de la Escuela Echeverría, está en construcción el nuevo edificio para el Instituto N° 8 “Almirante Brown” en la esquina de Castellanos y Güemes.

Pero también, a través del Ministerio de Obras Públicas, están en marcha la terminación de las escuela Gregoria Matorras en Esperanza, la construcción de las escuelas N° 565 de Humberto Primo, de la “Patagonia Argentina” en Hughes, la ampliación y remodelación de la Juramento de la Bandera en Rosario, la refacción de la escuela N° 6107 de San Antonio de Obligado y la puesta en valor del Hogar Escuela de Granadero Baigorria.

Además, bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro fueron finalizadas e inauguradas las escuelas de Pueblo Esther, la de barrio Nuevo Alberdi de Rosario, la secundaria de Zavalla y la técnica de Rufino. Restan detalles para inaugurar el Instituto N° 3 de Villa Constitución y pronto iniciará la obra para el Instituto N° 26 de la ciudad de Ceres.

La inversión provincial en educación también se derrama en jardines y en las próximas semanas se retomará la obra para el Jardín de Villa Constitución. Está en ejecución el jardín Colmenitas de Casilda y ya están finalizados el de Pérez, el de Cañada de Gómez, el de Fray Luis Beltrán y de Alto Verde, además del Programa Mil Aulas que tiene en ejecución en diferentes localidades de la provincia.

• LEER MÁS: Avanza la construcción del nuevo edificio del Instituto Almirante Brown: la obra alcanza un 25% de ejecución