La era post Mundial: los desafíos que afrontará la Selección tras el subcampeonato

Luego de la derrota en la final ante España, la Albiceleste comenzará un nuevo ciclo con varios interrogantes. El futuro de Lionel Scaloni, unas Eliminatorias especiales, la Copa América 2028 y la posible despedida definitiva de Lionel Messi aparecen en el horizonte.

La final perdida frente a España marcó el cierre del Mundial 2026, pero también el comienzo de una nueva etapa para la Selección Argentina. Con el dolor todavía latente por haber quedado a las puertas del bicampeonato, el conjunto nacional ya tiene por delante una agenda cargada de desafíos deportivos y decisiones trascendentales.

El primero de ellos será definir cómo continuará el proyecto encabezado por Lionel Scaloni , cuyo contrato finalizará en diciembre y que, tras la final, admitió que analizará su futuro una vez concluido el vínculo con la AFA.

Amistosos y unas Eliminatorias muy particulares

La actividad oficial de la Selección volverá recién en la ventana FIFA de septiembre, entre el 21 de ese mes y el 6 de octubre, cuando la AFA organizará dos encuentros amistosos. Luego habrá una nueva fecha internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, nuevamente con compromisos de preparación.

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 comenzarían en marzo de 2027, aunque tendrán una particularidad inédita. Como Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes del Mundial Centenario, ya cuentan con la clasificación asegurada.

Sin embargo, los tres seleccionados disputarían igualmente el certamen clasificatorio. La idea que impulsa la Conmebol contempla mantener el formato de todos contra todos y utilizar la posición final como criterio para integrar una futura competencia internacional junto a selecciones europeas, en un proyecto similar a la UEFA Nations League.

La Copa América y una nueva etapa para la Albiceleste

El gran objetivo deportivo del próximo ciclo será la Copa América 2028, donde Argentina buscará defender el título continental y alcanzar un histórico tricampeonato.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la sede, Estados Unidos aparece nuevamente como uno de los principales candidatos para organizar el torneo.

Además, todo indica que ese campeonato podría marcar el inicio de una nueva etapa para la Selección. Tras disputar su último Mundial, Lionel Messi dejaría de ser parte del equipo nacional, por lo que el cuerpo técnico deberá iniciar el proceso de renovación de un plantel que dominó el fútbol mundial durante los últimos años.

La Finalíssima, una cuenta pendiente

Otro de los temas que permanece abierto es la disputa de la Finalíssima, el partido que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa.

El duelo entre Argentina y España estaba previsto para marzo de este año en el estadio Lusail de Doha, pero fue suspendido debido al conflicto bélico en Medio Oriente y nunca pudo reprogramarse.

Por el momento no existe una nueva fecha confirmada y el futuro del certamen permanece en duda. Si no se juega antes de 2028, habrá que esperar a los próximos campeones continentales para conocer si esa edición finalmente queda cancelada.

Con un plantel que volverá a renovarse y varios interrogantes por resolver, la Selección Argentina iniciará un nuevo ciclo con el desafío de sostener el protagonismo internacional que la llevó a disputar dos finales mundialistas consecutivas.