La provincia decretó asueto en la Administración Pública para los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe decretará asueto administrativo para los días miércoles 24 y 31 de diciembre, destinado a todo el personal de la Administración Pública Provincial. Así lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro, quien firmará en las próximas horas el decreto correspondiente.
19 de diciembre 2025 · 14:13hs
Según se informó oficialmente, la decisión tiene como objetivo posibilitar que los trabajadores que residen o cumplen funciones en zonas alejadas de sus familias y afectos puedan contar con un tiempo prudente para organizar traslados y participar de las reuniones propias de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida se enmarca en la adhesión del Gobierno de Santa Fe a las tradicionales festividades de fin de año, y busca acompañar a las y los empleados públicos en fechas de fuerte significado familiar y social.