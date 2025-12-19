Uno Santa Fe | asueto

La provincia decretó asueto en la Administración Pública para los días 24 y 31 de diciembre

La medida busca facilitar los traslados y la participación en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de quienes viven o trabajan lejos de sus familias

19 de diciembre 2025 · 14:13hs
La provincia decretó asueto en la Administración Pública para los días 24 y 31 de diciembre

gentileza

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe decretará asueto administrativo para los días miércoles 24 y 31 de diciembre, destinado a todo el personal de la Administración Pública Provincial. Así lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro, quien firmará en las próximas horas el decreto correspondiente.

Según se informó oficialmente, la decisión tiene como objetivo posibilitar que los trabajadores que residen o cumplen funciones en zonas alejadas de sus familias y afectos puedan contar con un tiempo prudente para organizar traslados y participar de las reuniones propias de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida se enmarca en la adhesión del Gobierno de Santa Fe a las tradicionales festividades de fin de año, y busca acompañar a las y los empleados públicos en fechas de fuerte significado familiar y social.

asueto diciembre miércoles

