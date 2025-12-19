Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Más allá de que la intención de Unión era renovar un préstamo por Mauricio Martínez, el destino del volante sería Barcelona de Ecuador

Unión tenía la posibilidad de adquirir el 50% de la ficha de Mauricio Martínez en 350.000 dólares. Pero la dirigencia no hizo uso de la opción y el volante debe retornar a Rosario Central.

Sin embargo, no será tenido en cuenta en el Canalla y es por eso que su destino estaría en el exterior, más precisamente, en el fútbol ecuatoriano.

Recordando que Martínez jugó en Liga de Quito, en donde fue campeón de la Copa Sudamericana en 2023. Pero el interés no sería de este equipo, sino que Barcelona de Ecuador está interesado en Caramelo.

Incluso información proveniente de Ecuador, asegura que el mediocampista estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de Barcelona.

De esta manera, Unión pierde a un jugador importante, titular para Leonardo Madelón y uno de los referentes que tenía el plantel rojiblanco.