Uno Santa Fe | Unión | Unión

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Más allá de que la intención de Unión era renovar un préstamo por Mauricio Martínez, el destino del volante sería Barcelona de Ecuador

Ovación

Por Ovación

19 de diciembre 2025 · 11:59hs
Mauricip Martínez no sigue en Unión y vuelve a Ecuador.

Prensa Unión

Mauricip Martínez no sigue en Unión y vuelve a Ecuador.

Unión tenía la posibilidad de adquirir el 50% de la ficha de Mauricio Martínez en 350.000 dólares. Pero la dirigencia no hizo uso de la opción y el volante debe retornar a Rosario Central.

Martínez será refuerzo de Barcelona de Ecuador

Sin embargo, no será tenido en cuenta en el Canalla y es por eso que su destino estaría en el exterior, más precisamente, en el fútbol ecuatoriano.

Recordando que Martínez jugó en Liga de Quito, en donde fue campeón de la Copa Sudamericana en 2023. Pero el interés no sería de este equipo, sino que Barcelona de Ecuador está interesado en Caramelo.

LEER MÁS: Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Incluso información proveniente de Ecuador, asegura que el mediocampista estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de Barcelona.

De esta manera, Unión pierde a un jugador importante, titular para Leonardo Madelón y uno de los referentes que tenía el plantel rojiblanco.

Unión Mauricio Martínez Barcelona
Noticias relacionadas
belgrano aun no comprara a cardozo y union debera esperar para saber si obtendra un redito

Belgrano aún no comprará a Cardozo y Unión deberá esperar para saber si obtendrá un rédito

union hizo oficial el llamado a la asamblea para el proximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Imagen de la última asamblea ordinaria de Unión, realizada en el estadio Ángel Malvicino, en una jornada clave de participación institucional y debate entre socios.

La asamblea ordinaria de Unión está prevista para el 29 de diciembre, dijo Andrés Valenti, secretario general

Andrés Valenti - secretario general de Unión

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Lo último

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Último Momento
Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Ovación
El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio