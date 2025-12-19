Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

En Unión hay gran expectativa en función de una posible venta de Juan Ignacio Nardoni. Un informe lo ubica en el top de los más valiosos de la LPF.

En Santa Fe, Unión sigue con atención cada movimiento que rodea a Kevin Zenón. Aunque hoy el volante ofensivo pertenece a Boca, el Tate conserva el 20% de su ficha y cualquier transferencia futura puede representar un ingreso clave para las arcas rojiblancas. Por eso, las ofertas que empiezan a llegar desde el exterior reactivan el interés dirigencial en el club de la Avenida López y Planes.

En las últimas horas, Boca recibió una propuesta concreta desde Europa: Porto acercó una oferta cercana a los 12 millones de euros por el mediocampista. Sin embargo, la respuesta del Xeneize fue negativa.

El club consideró insuficiente la cifra y, además, el cierre del mercado portugués jugó en contra de una negociación inmediata. En la Ribera entienden que Zenón vale más y se respaldan en la cláusula de rescisión, que hoy oscila entre los 15 millones de dólares —según el último ajuste contractual— y un techo cercano a los 20 millones.

Para Unión, el dato no es menor. Zenón llegó a Boca a comienzos de 2024 a cambio de 3,5 millones de dólares por el 80% del pase, operación en la que el club santafesino retuvo el porcentaje restante. Ese 20% se transformó en una apuesta a futuro, ligada directamente al crecimiento y la proyección internacional del futbolista.

El presente deportivo del ex Tate en Boca, sin embargo, no es el ideal. Tras un 2024 irregular, en el que pasó de ser una pieza determinante a perder protagonismo, el inicio de este año lo encuentra relegado. No es titular para el actual cuerpo técnico y apenas sumó minutos desde el banco en los primeros partidos oficiales, aunque logró convertir en la goleada por Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz.

Ese contexto alimenta la idea de una posible salida. Desde el entorno del jugador entienden que, a los 24 años, Zenón necesita un cambio de aire y mayor continuidad. En ese sentido, vuelven a aparecer intereses desde la Premier League y la Bundesliga, mercados que ya habían preguntado por él en ventanas anteriores. Incluso, desde Estados Unidos surgieron versiones que lo vinculan con Inter Miami, en una operación que lo pondría en la órbita de Lionel Messi, aunque por ahora solo se trata de sondeos.

La oferta que rechazó Boca por Zenón

Un antecedente que refuerza la expectativa en Unión es que en 2025 Boca rechazó una oferta del Hoffenheim de Alemania cercana a los 18 millones de dólares, cuando Zenón era una pieza clave del equipo. Hoy, con un rol más secundario, el escenario parece distinto y todo indica que el próximo mercado será decisivo.

Mientras tanto, en Santa Fe esperan. Unión sabe que no controla los tiempos ni las decisiones, pero también es consciente de que una transferencia importante de Zenón puede significar un ingreso económico vital. Por eso, cada oferta que aparece en el radar internacional vuelve a poner al Tate en modo expectante, atento a un desenlace que puede llegar más temprano que tarde.