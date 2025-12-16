Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 19 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

16 de diciembre 2025 · 10:40hs
Avalancha

gentileza

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha ofrecerá un show con un repaso intenso y fiel por los grandes clásicos de la mítica banda española, incluyendo himnos como Entre dos tierras, Maldito duende, La chispa adecuada y muchos más. Será el viernes 19 de diciembre a las 21 en Tribus Club de Arte.

Con una puesta en escena potente y una interpretación que captura la esencia del grupo original, Avalancha invita al público a revivir la energía y el espíritu que hicieron de Héroes del Silencio un ícono del rock en español. Será una noche ideal para despedir el año con música, emoción y un espectáculo imperdible para fanáticos y amantes del buen rock.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Tribus Tribus Club de Arte Avalancha
Noticias relacionadas
Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

El cantante Joaquín Levinton

"Fuera de peligro": cómo sigue la salud de Joaquín Levinton

Joaquín Levinton 

Joaquín Levinton se descompensó en un bar de Palermo y fue internado de urgencia

Canticuénticos y la La Delio Valdez acaban de grabar una versión inédita de “Cumbia del Monstruo”

Canticuénticos y La Delio Valdez lanzan una nueva versión de la "Cumbia del Monstruo" y unen generaciones

Lo último

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Último Momento
Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Ovación
Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"