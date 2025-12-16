Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha ofrecerá un show con un repaso intenso y fiel por los grandes clásicos de la mítica banda española, incluyendo himnos como Entre dos tierras, Maldito duende, La chispa adecuada y muchos más. Será el viernes 19 de diciembre a las 21 en Tribus Club de Arte.
Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 19 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Con una puesta en escena potente y una interpretación que captura la esencia del grupo original, Avalancha invita al público a revivir la energía y el espíritu que hicieron de Héroes del Silencio un ícono del rock en español. Será una noche ideal para despedir el año con música, emoción y un espectáculo imperdible para fanáticos y amantes del buen rock.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161