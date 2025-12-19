Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

El lateral Lisandro Morales regresó de su préstamo en Atlético de Rafaela, pero no será tenido en cuenta en Unión y se va con el pase en su poder

19 de diciembre 2025 · 12:39hs
El lateral derecho Lisandro Morales debutó con la camiseta de Unión en el triunfo del Tate ante Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo de la Liga 2023.

El entrenador rojiblanco era el Kily González y Morales ingresó a los 21' del segundo tiempo, reemplazando a Federico Vera. Y volvió a sumar minutos, en la Copa de la Liga 2023.

Fue por la 5ª fecha, en el empate de Unión 0-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. En ese cotejo, Morales ingresó a los 32' del segundo tiempo, nuevamente en lugar de Vera.

Fue el último partido que jugó con la camiseta de Unión, ya que durante el 2024 permaneció en el club, pero no tuvo la chance de jugar en Primera División, actuando en el plantel de Reserva.

LEER MÁS: Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

En diciembre del 2024, firmó su primer contrato profesional, pero fue apenas por un año, es decir hasta diciembre del 2025 y en enero de este año, fue cedido a préstamo a Atlético de Rafaela.

Sin embargo, no tuvo continuidad en el equipo rafaelino, dado que apenas pudo jugar nueve partidos en el año, sumando 511' en cancha.

Lo cierto es que Morales no seguirá en Atlético de Rafaela y tampoco retornará a Unión, quedando con el pase en su poder para negociar un nuevo destino.

