Uno Santa Fe | Policiales | allanamientos

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Sucedió en las primeras horas de este jueves y en el marco de una causa por venta barrial de drogas

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de diciembre 2025 · 10:06hs
Siete allanamientos por microtráfico en Santa Fe: dos detenidos y secuestro de cocaína

gentileza

Siete allanamientos por microtráfico en Santa Fe: dos detenidos y secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Un operativo antidrogas de gran magnitud se desplegó en la mañana de este jueves en la ciudad de Santa Fe, donde la Policía de Investigaciones (PDI) realizó siete allanamientos simultáneos en el marco de una causa por venta barrial de drogas en el norte de la capital provincial. El procedimiento dejó como saldo dos personas detenidas, el secuestro de cocaína, más de siete millones de pesos y dólares en efectivo, además de una importante cantidad de teléfonos celulares.

Perros drogas Pompeya 1

Así trabaja “Bono” de 5 años de edad, de raza pastor belga malinois, a cargo de su guía, Serenelli, quien el mes pasado se consagró campeón en nivel avanzado de Canes Detectores de Búsqueda de Estupefacientes.

Perros droga Pompeya 2

Así trabaja “Black”, el cachorro de un año de raza pastor alemán negro sólido, junto a su guía el subinspector Héctor Alonso, obtuvo el segundo puesto en la competencia de Canes Detectores de Búsqueda de Estupefacientes

Operativo y detenidos

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia penal santafesina como resultado de una investigación desarrollada por los pesquisas antinarcóticos de la PDI, quienes lograron identificar a los principales responsables de la maniobra.

Durante las irrupciones, concretadas en su mayoría en horas del amanecer, fueron aprehendidos una joven de 20 años, identificada como A. S. M., y un hombre de 48 años, M. J. A., señalados como los principales investigados en la causa por microtráfico de estupefacientes.

Zonas allanadas y secuestros

Los allanamientos en Santa Fe se realizaron en distintos inmuebles ubicados en los barrios del norte de la ciudad, con epicentro en domicilios de San José y Larrea, República Dominicana y Ayacucho, San José s/n, Larrea y Roque Sáenz Peña, República Dominicana al 8100, y San José entre Matheu y Azcuénaga.

En el marco de las requisas, los efectivos secuestraron $7.056.000 en efectivo, 3.200 dólares, dosis fraccionadas de cocaína listas para la comercialización y 25 teléfonos celulares, elementos considerados clave para la investigación por narcomenudeo.

allanamientos droga Pompeya
Siete allanamientos por microtráfico en Santa Fe: dos detenidos y secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico en Santa Fe: dos detenidos y secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Imputación y situación procesal

Finalizados los procedimientos, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y posteriormente a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresin, quien dispuso que ambos detenidos continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de infringir la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

• LEER MÁS: Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

allanamientos PDI detenidos cocaína
Noticias relacionadas
El barrio privada de La Tatenguita, en la vera de AU Santa Fe-Rosario

Investigan un robo millonario en el barrio privado de La Tatenguita en Santo Tomé

Cuatro médicos policiales renunciaron luego de rechazar el traslado a la Comisaría 8ª por su mal estado edilicio.

Cuatro médicos policiales renunciaron luego de rechazar el traslado a la Comisaría 8ª por su mal estado edilicio

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su casa

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Accidente fatal a la altura de la localidad de María Luisa 

María Luisa: un automovilista murió tras incrustarse a gran velocidad debajo de un camión en la ruta 4

Lo último

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Último Momento
Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Javier Milei visitó al Gordo Dan y anticipó que para agosto la inflación va a empezar con cero

Javier Milei visitó al "Gordo Dan" y anticipó que "para agosto la inflación va a empezar con cero"

Ovación
¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: "¿Quién le diría que no a Colón"

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio