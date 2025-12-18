Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Sucedió en las primeras horas de este jueves y en el marco de una causa por venta barrial de drogas

Un operativo antidrogas de gran magnitud se desplegó en la mañana de este jueves en la ciudad de Santa Fe , donde la Policía de Investigaciones (PDI) realizó siete allanamientos simultáneos en el marco de una causa por venta barrial de drogas en el norte de la capital provincial. El procedimiento dejó como saldo dos personas detenidas , el secuestro de cocaína , más de siete millones de pesos y dólares en efectivo , además de una importante cantidad de teléfonos celulares.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia penal santafesina como resultado de una investigación desarrollada por los pesquisas antinarcóticos de la PDI , quienes lograron identificar a los principales responsables de la maniobra.

Así trabaja “Black”, el cachorro de un año de raza pastor alemán negro sólido, junto a su guía el subinspector Héctor Alonso, obtuvo el segundo puesto en la competencia de Canes Detectores de Búsqueda de Estupefacientes

Así trabaja “Bono” de 5 años de edad, de raza pastor belga malinois, a cargo de su guía, Serenelli, quien el mes pasado se consagró campeón en nivel avanzado de Canes Detectores de Búsqueda de Estupefacientes.

Durante las irrupciones, concretadas en su mayoría en horas del amanecer, fueron aprehendidos una joven de 20 años, identificada como A. S. M., y un hombre de 48 años, M. J. A., señalados como los principales investigados en la causa por microtráfico de estupefacientes.

Zonas allanadas y secuestros

Los allanamientos en Santa Fe se realizaron en distintos inmuebles ubicados en los barrios del norte de la ciudad, con epicentro en domicilios de San José y Larrea, República Dominicana y Ayacucho, San José s/n, Larrea y Roque Sáenz Peña, República Dominicana al 8100, y San José entre Matheu y Azcuénaga.

En el marco de las requisas, los efectivos secuestraron $7.056.000 en efectivo, 3.200 dólares, dosis fraccionadas de cocaína listas para la comercialización y 25 teléfonos celulares, elementos considerados clave para la investigación por narcomenudeo.

allanamientos droga Pompeya Siete allanamientos por microtráfico en Santa Fe: dos detenidos y secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares gentileza

Imputación y situación procesal

Finalizados los procedimientos, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y posteriormente a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresin, quien dispuso que ambos detenidos continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de infringir la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

• LEER MÁS: Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones