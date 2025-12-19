Uno Santa Fe | Ovación | Marcelo Moretti

San Lorenzo: Marcelo Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

El dirigente Marcelo Moretti espera volver a la presidencia de San Lorenzo, la cuál fue revocada por la acefalía.

Ovación

Por Ovación

19 de diciembre 2025 · 15:42hs
San Lorenzo: Marcelo Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

Marcelo Moretti se presentó ante la Justicia y solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la última reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo, en la que se declaró la acefalía del club.

El pedido apunta a anular lo resuelto en ese cónclave y permitirle retomar formalmente la presidencia, la cuál le había sido revocada tras la confirmación de la acefalía.

El dirigente acudió al Juzgado N.º 51 y sostuvo que no se cumplieron los requisitos estatutarios necesarios para que se configure una acefalía.

Según su interpretación, las renuncias no fueron tratadas ni ratificadas correctamente, por lo que todo el procedimiento estaría viciado de nulidad. En caso de que la Justicia haga lugar a la cautelar, quedaría sin efecto el actual estado institucional y Moretti volvería a ejercer el cargo.

La presentación judicial de Moretti

La presentación judicial adquiere mayor relevancia por el momento en que se producedebido a que el próximo lunes 22 de diciembre está prevista una Asamblea Extraordinaria en la que se debe definir la conformación de una Comisión Directiva transitoria y fijar la fecha de elecciones anticipadas. Moretti pretende que el fallo se conozca ese mismo día o, a más tardar, el martes, una vez concluido ese proceso.

El dirigente reiteró que no renunció y que la acefalía fue declarada de manera irregular: “Hay que esperar que el juez dictamine y volver a la presidencia”, afirmó, al tiempo que cuestionó duramente a sectores de la Comisión Directiva y habló de traiciones internas, y también defendió su gestión y aseguró que su intención es completar el mandato.

Mientras tanto, la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes avanzó con la organización del proceso institucional ante la acefalía declarada, aunque todo el cronograma queda ahora supeditado a la resolución judicial.__IP__

Con la intervención de la Justicia en marcha, el futuro inmediato de San Lorenzo permanece abierto y a la espera de una definición clave que podría modificar por completo el escenario político del club.

Marcelo Moretti San Lorenzo justicia
Noticias relacionadas
insolito: marcelo moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de san lorenzo

Insólito: Marcelo Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo

cuarto intermedio en san lorenzo: marcelo moretti pidio postergar la reunion de comision directiva

Cuarto intermedio en San Lorenzo: Marcelo Moretti pidió postergar la reunión de Comisión Directiva

marcelo moretti activa la comision directiva para normalizar san lorenzo tras la paralisis

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

el concejo municipal reconocio a los planteles que disputaron los interasociaciones 2025

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

Lo último

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

Último Momento
Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

Ovación
Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio