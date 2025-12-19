Unión lo pone en vidriera: Del Blanco también aparece en el radar de Racing

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Racing se suma a River y Rosario Central como interesados en Mateo Del Blanco. ¿Cuánto pide Unión para dejarlo partir?

19 de diciembre 2025 · 15:28hs
El mercado de pases vuelve a poner a Mateo Del Blanco en el centro de la escena. El lateral izquierdo de Unión, una de las apariciones más firmes del último tiempo en Santa Fe, sigue acumulando interesados y su nombre circula con fuerza entre clubes que buscan soluciones en el carril izquierdo, tanto a nivel local como internacional.

Racing mira de reojo a Mateo Del Blanco

Racing es uno de los que observa con atención. En Avellaneda saben que Gabriel Rojas podría salir en este mercado y, ante esa posibilidad, ya comenzaron a activar el radar para encontrar un reemplazante. En ese contexto, Del Blanco aparece como una de las alternativas apuntadas, respaldado por su proyección, regularidad y capacidad para sostener recorridos largos con criterio.

LEER MÁS: Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

River también lo tiene en carpeta. El interés no es nuevo, pero tomó nuevo impulso a partir de un cambio de escenario. La prioridad del Millonario era Julio Soler, actualmente en Bournemouth, pero la irrupción del Ajax y la decisión del futbolista de continuar su carrera en Europa terminaron de bajar esa opción. La propuesta de River —un préstamo con opción de compra— no alcanzó, y en Núñez ya asumieron que deberán redirigir la búsqueda.

Ahí reaparece Del Blanco. Su nombre vuelve a circular con más fuerza en un contexto donde las alternativas escasean y el margen de error se reduce. En River valoran su evolución y el conocimiento previo que existe sobre su crecimiento, aunque por ahora no hubo avances formales.

En Santa Fe miran el escenario con calma

La dirigencia de Unión entiende que el contexto juega a favor del club y ya fijó una postura clara: no habrá negociación por debajo de los 4 millones de dólares, o bien se evaluará una operación que le permita al Tate conservar un porcentaje significativo del pase, pensando en una futura transferencia. La idea es no desprenderse de uno de sus activos sin una ecuación que resulte conveniente a mediano y largo plazo.

LEER MÁS: De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

Rosario Central también sigue de cerca la situación. Jorge Almirón considera que Del Blanco puede potenciar el sector izquierdo, aportando dinámica y continuidad, y el seguimiento no es reciente. Si el mercado lo habilita, no se descarta que el interés se traduzca en una gestión concreta.

El mercado de pases, con sus vaivenes habituales, suele ofrecer segundas oportunidades. Para Mateo Del Blanco, ese momento parece haber llegado. Unión lo sabe, no se apura y aguarda. Con varios clubes atentos y una postura firme desde lo económico, el lateral rojiblanco se consolida como uno de los nombres propios de este invierno.

Paulo Poccia, director técnico del fútbol femenino de Unión, durante un entrenamiento del plantel que logró el ascenso histórico a Primera División.

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

belgrano aun no comprara a cardozo y union debera esperar para saber si obtendra un redito

Belgrano aún no comprará a Cardozo y Unión deberá esperar para saber si obtendrá un rédito

union hizo oficial el llamado a la asamblea para el proximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Imagen de la última asamblea ordinaria de Unión, realizada en el estadio Ángel Malvicino, en una jornada clave de participación institucional y debate entre socios.

La asamblea ordinaria de Unión está prevista para el 29 de diciembre, dijo Andrés Valenti, secretario general

