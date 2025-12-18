La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable La Fiesta Bresh tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en Lemon Arena (Ruta Nacional 168, KM 14) Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos). 18 de diciembre 2025 · 08:40hs

gentileza La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

El evento que conquistó al mundo entero tendrá lugar este sábado 20 de diciembre a las 23.59 h en Lemon Arena con los mejores ritmos. Este sábado será el regreso de la Fiesta Bresh a Santa Fe.

Luego de conquistar a las grandes ciudades del mundo, el evento dirá presente en Lemon Arena, con entradas a la venta Santa Fe bailará al ritmo de los hitazos de siempre, el glitter, el amor y las ganas de bailar hasta que salga el sol.

Bresh se convirtió en un fenómeno global, con ediciones en Nueva York, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y muchos otros lugares del mundo. Ahora, Santa Fe vuelve a bailar al ritmo de la fiesta más linda. Puntos de venta www.ticketway.com.ar VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161