La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La Fiesta Bresh tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en Lemon Arena (Ruta Nacional 168, KM 14) Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

18 de diciembre 2025 · 08:40hs
La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

El evento que conquistó al mundo entero tendrá lugar este sábado 20 de diciembre a las 23.59 h en Lemon Arena con los mejores ritmos. Este sábado será el regreso de la Fiesta Bresh a Santa Fe.

Luego de conquistar a las grandes ciudades del mundo, el evento dirá presente en Lemon Arena, con entradas a la venta Santa Fe bailará al ritmo de los hitazos de siempre, el glitter, el amor y las ganas de bailar hasta que salga el sol.

Bresh se convirtió en un fenómeno global, con ediciones en Nueva York, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y muchos otros lugares del mundo. Ahora, Santa Fe vuelve a bailar al ritmo de la fiesta más linda.

Puntos de venta

www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe Lemon Arena
Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón"

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón"

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio