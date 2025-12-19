Uno Santa Fe | Santa Fe | camión

Un camión con cerveza perdió su carga frente al Hospital Iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

La mercadería cayó al tomar una curva sobre calle Gorriti. El conductor resultó ileso y se desplegó un operativo para recuperar lo que quedó

19 de diciembre 2025 · 13:57hs
Un camión con cerveza perdió su carga frente al Hospital Iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

Un camión con cerveza perdió su carga frente al Hospital Iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

Un camión con cerveza perdió su carga frente al Hospital Iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

Un camión que transportaba bebidas alcohólicas volcó frente al Hospital Iturraspe, sobre calle Gorriti. El accidente se produjo cuando el vehículo tomó una curva y parte de la carga se desparramó sobre la calzada.

A pesar de lo impactante de la escena, no se registraron personas heridas ni consecuencias de gravedad para el conductor, quien pudo ser asistido en el lugar. Sin embargo, lo que generó indignación entre vecinos y comerciantes fue lo ocurrido minutos después del vuelco.

Mientras se intentaba auxiliar al chofer y comenzar con la recuperación de la mercadería, un grupo de personas aprovechó la situación para llevarse bebidas, principalmente cajones y algunos barriles de cerveza que habían quedado sobre la calle.

camion 1

Testimonio

En diálogo con LT10, Juan, comerciante de la zona, relató cómo se desarrollaron los hechos: «Este muchacho venía circulando por calle Gorriti, de este a oeste, y al tomar la curva se le desparramó la carga, tanto latas como botellas y barriles. Por suerte no pasó nada mayor», explicó.

El testigo remarcó que el mayor problema no fue el accidente en sí, sino la reacción posterior de algunas personas que se acercaron al lugar. «El tema es lo que sucedió después. Vino un montón de gente a hacer lo que hacen siempre cuando una persona tiene una desgracia en un accidente», expresó con visible malestar.

camion 2

Según indicó, parte de la mercadería fue sustraída, aunque no la totalidad. «Ahora están recuperando lo que quedó, ojalá que el chofer pueda recuperar todo», señaló.

Finalmente, el comerciante resumió el sentimiento generalizado en el barrio: «Aunque lógicamente esto lo tiene asegurado, duele la acción de la gente que, en ese segundo, aprovecha para robar en vez de ayudar y preguntar si el conductor está bien», concluyó.

Barriles

Según se detalló oficialmente, fueron recuperados entre 10 y 12 barriles de cerveza, además de dos cajones de cerveza vacíos que se encontraban en el lugar. No se registraron personas aprehendidas en relación con la sustracción de la mercadería.

camion 3
camión Hospital Iturraspe cerveza
Noticias relacionadas
El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza.

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

el gobierno nacional subastara un predio del exprocrear en la ciudad de santa fe: de cual se trata

El Gobierno nacional subastará un predio del exProcrear en la ciudad de Santa Fe: de cuál se trata

Suben las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Viernes inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe, a la espera de lluvias

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Último Momento
Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Ovación
Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio