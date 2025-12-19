Uno Santa Fe | Unión | Unión

De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

Unión mira de reojo la cotización de Juan Ignacio Nardoni, en el top 3 de los más valiosos del fútbol argentino, ante una inminente venta.

Ovación

Por Ovación

19 de diciembre 2025 · 14:37hs
IG juan.nardoni

El cierre del Torneo Clausura no solo marcó el final de la competencia local, sino que también reconfiguró el mapa del mercado de pases en el fútbol argentino. Con la actualización de valores publicada por Transfermarkt, Juan Ignacio Nardoni, exjugador de Unión y actual mediocampista de Racing, aparece como uno de los nombres más destacados: es el segundo futbolista más caro de la Liga Profesional y comparte la cima del ranking de cotización.

Los 10 millones de dólares de Juan Ignacio Nardoni

Según el relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas en base a los datos del reconocido sitio especializado, Nardoni integra el grupo de futbolistas valuados en torno a los 10 millones de dólares, una cifra que lo ubica en lo más alto del fútbol local. En esa franja también figuran Kevin Lomónaco, zaguero de Independiente, y Maher Carrizo, la joven promesa de Vélez, confirmando la fuerte valorización del talento joven argentino.

A sus 23 años, Nardoni se consolidó como una pieza estructural en el mediocampo de Racing, donde se transformó en un engranaje clave del esquema de Gustavo Costas. Su crecimiento sostenido, sumado a su regularidad y proyección, explican el salto en su cotización y lo posicionan como uno de los activos más importantes del campeonato.

Detrás del tridente que lidera el ranking, aparecen otros nombres fuertes del plano local. Santiago Sosa, capitán de la Academia, y Cristian Medina, referente de Estudiantes de La Plata, comparten el segundo escalón con una valuación cercana a los 9 millones de dólares. Más atrás se ubica Felipe Loyola, de Independiente, con un valor de 8 millones, mientras que Alan Lescano, creativo de Argentinos Juniors, cierra el lote alto con 7,5 millones.

Quiénes completan el top 10

El top 10 lo completan Exequiel Zeballos (Boca), Kevin Castaño y Lautaro Rivero (River), todos tasados en 7 millones de dólares, en una lista que refleja la fuerte demanda internacional por futbolistas jóvenes: nueve de los diez jugadores mencionados tienen menos de 25 años, con la única excepción de Santiago Sosa.

Para Unión, el presente de Nardoni no pasa desapercibido. Formado y proyectado en el club santafesino, el volante es otro ejemplo del valor que genera el semillero rojiblanco y de cómo el crecimiento individual puede llevar a un futbolista desde el 15 de Abril hasta la elite del mercado nacional. Hoy, con una cotización de doble dígito en millones, Nardoni no solo se afirma como figura de Racing, sino también como uno de los grandes patrimonios del fútbol argentino.

