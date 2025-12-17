El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde. Tras el violento impacto, ambos vehículos de carga fueron consumidos por las llamas. La identidad de las víctimas fatales aún no ha sido confirmada debido al estado de los cuerpos.

Tragedia en la Ruta 34 en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

La tragedia se instaló este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 34 , cuando minutos antes de las 15 se produjo una colisión frontal entre dos camiones a la altura del kilómetro 343. Como consecuencia del brutal impacto, ambas unidades se incendiaron de inmediato, provocando la muerte de dos personas y dejando a una tercera en estado crítico.

El alerta fue dado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes informaron lo sucedido a un retén de la Gendarmería Nacional. Ante la magnitud del siniestro, se desplegó un importante operativo de seguridad que involucró a la Policía de Santa Fe, la Guardia Provincial (ex Seguridad Vial) y agentes de la Unidad Regional XIII.

LEER MÁS: Durante 2024 hubo 367 víctimas fatales por accidentes de tránsito en Santa Fe: el registro más bajo de los últimos 17 años

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de localidades vecinas trabajaron intensamente para sofocar las llamas que envolvieron por completo a los vehículos. En el lugar, el personal médico constató el fallecimiento de dos personas que, según las primeras hipótesis, viajaban en las unidades siniestradas. Una tercera víctima, que presenta heridas de gravedad, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Arrufó, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Investigación y peritajes

Dada la naturaleza del accidente y el efecto del fuego sobre los restos, las autoridades aún no han podido identificar formalmente a los fallecidos. Por este motivo, los fiscales de Flagrancia de San Cristóbal han ordenado la aplicación del protocolo de identificación para víctimas de incendios.

Asimismo, la justicia solicitó un informe detallado sobre la evolución del sobreviviente, peritajes criminalísticos integrales para determinar las causas probables del choque y un reporte sobre el operativo de desvío de tránsito, que se mantuvo restringido durante varias horas para facilitar las tareas de los peritos y la remoción de los restos.

Las actuaciones quedaron a cargo de las jefaturas de la Región II de Gendarmería y de la policía departamental, quienes elevaron el sumario preventivo a las autoridades judiciales correspondientes.