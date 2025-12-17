Uno Santa Fe | Policiales | tragedia

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde. Tras el violento impacto, ambos vehículos de carga fueron consumidos por las llamas. La identidad de las víctimas fatales aún no ha sido confirmada debido al estado de los cuerpos.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de diciembre 2025 · 18:14hs
Tragedia en la Ruta 34 en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34 en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

La tragedia se instaló este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 34, cuando minutos antes de las 15 se produjo una colisión frontal entre dos camiones a la altura del kilómetro 343. Como consecuencia del brutal impacto, ambas unidades se incendiaron de inmediato, provocando la muerte de dos personas y dejando a una tercera en estado crítico.

El alerta fue dado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes informaron lo sucedido a un retén de la Gendarmería Nacional. Ante la magnitud del siniestro, se desplegó un importante operativo de seguridad que involucró a la Policía de Santa Fe, la Guardia Provincial (ex Seguridad Vial) y agentes de la Unidad Regional XIII.

LEER MÁS: Durante 2024 hubo 367 víctimas fatales por accidentes de tránsito en Santa Fe: el registro más bajo de los últimos 17 años

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de localidades vecinas trabajaron intensamente para sofocar las llamas que envolvieron por completo a los vehículos. En el lugar, el personal médico constató el fallecimiento de dos personas que, según las primeras hipótesis, viajaban en las unidades siniestradas. Una tercera víctima, que presenta heridas de gravedad, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Arrufó, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Investigación y peritajes

Dada la naturaleza del accidente y el efecto del fuego sobre los restos, las autoridades aún no han podido identificar formalmente a los fallecidos. Por este motivo, los fiscales de Flagrancia de San Cristóbal han ordenado la aplicación del protocolo de identificación para víctimas de incendios.

Asimismo, la justicia solicitó un informe detallado sobre la evolución del sobreviviente, peritajes criminalísticos integrales para determinar las causas probables del choque y un reporte sobre el operativo de desvío de tránsito, que se mantuvo restringido durante varias horas para facilitar las tareas de los peritos y la remoción de los restos.

Las actuaciones quedaron a cargo de las jefaturas de la Región II de Gendarmería y de la policía departamental, quienes elevaron el sumario preventivo a las autoridades judiciales correspondientes.

tragedia Arrufó muertos investigación Ruta Nacional 34
Noticias relacionadas
El barrio privada de La Tatenguita, en la vera de AU Santa Fe-Rosario

Investigan un robo millonario en el barrio privado de La Tatenguita en Santo Tomé

Cuatro médicos policiales renunciaron luego de rechazar el traslado a la Comisaría 8ª por su mal estado edilicio.

Cuatro médicos policiales renunciaron luego de rechazar el traslado a la Comisaría 8ª por su mal estado edilicio

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su casa

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Accidente fatal a la altura de la localidad de María Luisa 

María Luisa: un automovilista murió tras incrustarse a gran velocidad debajo de un camión en la ruta 4

Lo último

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Último Momento
Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Ovación
Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable