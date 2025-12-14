Uno Santa Fe | Policiales | chaleco

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

El procedimiento se realizó este domingo por la tarde en la esquina de Azcuénaga y Urquiza. La policía secuestró un chaleco balístico que pertenecería a la fuerza y trasladó a dos personas a sede policial

14 de diciembre 2025 · 19:40hs
Un operativo policial realizado este domingo por la tarde en la ciudad de Santa Fe terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de un chaleco balístico policial con numeración vigente, en el marco de un procedimiento desplegado en un sector de trueque en calle Azcúenaga y Urquiza.

Según información oficial de la Unidad Regional I, la intervención se originó a partir de un aviso recibido a las 16.10 que alertaba sobre la presencia de una persona que estaría comercializando un chaleco policial en la vía pública. El denunciante indicó que el sospechoso vestía ropa clara y se encontraba detrás de un automóvil Renault 9 gris.

Aprehendidos

Tras el aviso radial, personal policial se hizo presente en el lugar y procedió a la identificación de los involucrados. Como resultado del procedimiento, dos personas fueron aprehendidas y trasladadas a sede policial.

Posteriormente, se confirmó que el chaleco incautado posee numeración vigente, lo que refuerza la presunción de que se trataría de un elemento perteneciente a una fuerza de seguridad.

