Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

El procedimiento se realizó este domingo por la tarde en la esquina de Azcuénaga y Urquiza. La policía secuestró un chaleco balístico que pertenecería a la fuerza y trasladó a dos personas a sede policial

Un operativo policial realizado este domingo por la tarde en la ciudad de Santa Fe terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de un chaleco balístico policial con numeración vigente , en el marco de un procedimiento desplegado en un sector de trueque en calle Azcúenaga y Urquiza.

Según información oficial de la Unidad Regional I , la intervención se originó a partir de un aviso recibido a las 16.10 que alertaba sobre la presencia de una persona que estaría comercializando un chaleco policial en la vía pública. El denunciante indicó que el sospechoso vestía ropa clara y se encontraba detrás de un automóvil Renault 9 gris .

Aprehendidos

Tras el aviso radial, personal policial se hizo presente en el lugar y procedió a la identificación de los involucrados. Como resultado del procedimiento, dos personas fueron aprehendidas y trasladadas a sede policial.

Posteriormente, se confirmó que el chaleco incautado posee numeración vigente, lo que refuerza la presunción de que se trataría de un elemento perteneciente a una fuerza de seguridad.