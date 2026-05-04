Ruta nacional 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple

Dos camiones y una camioneta colisionaron en la traza nacional a la altura de Luis Palacios. Uno de los conductores fue hospitalizado en San Lorenzo.

Dos camiones y una camioneta chocaron este lunes por la mañana en la ruta nacional 34 a la altura de Luis Palacios . El violento siniestro provocó el corte total de la traza y derivó en un importante operativo de emergencia y desvío en la zona. Uno de los camioneros está internado en grave estado.

Uno de los camioneros involucrados en el choque quedó atrapado en la cabina. Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez y Salto Grande debieron rescatarlo . Mientras tanto aún se estudia la mecánica del siniestro.

El camionero rescatado fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde diagnosticaron múltiples fracturas y un cuadro grave. “La víctima estaba consciente, presentaba muchísimos golpes y fracturas. En tanto que el conductor de la camioneta bajó por sus propios medios, lo evaluó una ambulancia del Sies y le dio el alta. Lo mismo que el segundo camionero que tampoco tuvo lesiones”, contó jefe del Cuerpo Activo de bomberos de Salto Grande, Esteban Ostera.

Según un camionero que quedó varado por el corte de ruta, el chofer de la camioneta intentó pasar a uno de los camiones y rozó a otros rodados, lo que produjo la pérdida de control y la posterior colisión.

Fuerzas de seguridad realizaron un operativo de rescate y recabaron datos para las pericias posteriores. Ante esto, la circulación quedó interrumpida en ambas manos de la ruta 34.

Desvíos en la ruta 34

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y Gendarmería realizó desvíos en puntos estratégicos del corredor.

El primero de ellos en la ruta 34 y la A012, hacia la Ruta Provincial 1. Además, personal de Gendarmería Nacional desvía a la altura de la ruta 34 y la Ruta Provincial 91.

Las tareas de resguardo de la escena del siniestro se extenderán por horas y una vez que finalice el trabajo de la PDI de Santa Fe se liberará la ruta.