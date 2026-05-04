Unión actualizó la cuota societaria: cuáles son los nuevos valores

Unión confirmó la actualización trimestral de los valores, que ya rigen desde mayo y pueden consultarse en su sitio oficial.

Unión comunicó de manera oficial la actualización de su cuota societaria, en el marco del esquema periódico de ajustes que aplica la institución. A través de sus redes sociales, el club informó los nuevos valores e invitó a los socios a consultar el detalle completo en su sitio web.

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El mensaje difundido fue claro: “ Actualización de cuota. Siguiendo el esquema periódico, la cuota societaria tiene un nuevo valor. Consultá los montos vigentes”. De esta manera, el club ratificó la continuidad de su política de actualización automática trimestral.

Nuevos valores desde mayo en Unión

Según se detalla en la información oficial, los montos comenzaron a regir desde el 1º de mayo de 2026 y abarcan todas las categorías de socios. Entre ellas, se encuentran Infantil, Menor, Juvenil, Pleno, grupos familiares y Jubilados, con variaciones según la ubicación geográfica y el tipo de abono.

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Por ejemplo, la categoría Pleno en Santa Fe tiene un valor de $39.000, mientras que otras opciones contemplan modalidades como socio deportista o residentes fuera del radio urbano, con montos diferenciados.

Detalles y modalidades

El esquema también incluye alternativas para grupos familiares, con valores escalonados según la edad de los integrantes, y una opción anual para socios del exterior. Además, se especifica que algunos planes no habilitan el ingreso al estadio 15 de Abril los días de partido, un punto clave para los hinchas.

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Con esta actualización, Unión continúa ajustando su estructura de ingresos en línea con el contexto económico, buscando sostener el funcionamiento del club y los servicios que brinda a sus socios.