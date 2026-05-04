Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Gimnasia (M) se lo dio vuelta 2-1 a Defensa y le permite a Unión tener su lugar en los playoffs del Apertura. Instituto debía ganar por 7 goles para evitarlo

Este lunes finalizaba la fase regular del Apertura , con la fecha 9 que quedó pendiente por la huelga de AFA, y Gimnasia (M) se dio vuelta a Defensa y Justicia 2-1 para dejar a Unión , prácticamente adentro de los playoffs. Más que nada, porque Instituto debía ganar por siete goles para evitarlo.

Abrió la cuenta Ayrton Portillo para el Halcón, pero el Lobo mendocino se revirtió con la conquistas de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani en el estadio Víctor Legrotaglie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2051397400334409874&partner=&hide_thread=false ¡Se pone en ventaja El Halcón y se mete en octavos! Portillo marcó el 1-0 para @ClubDefensayJus pic.twitter.com/uz1gfEy4Nw — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2051415881012445272&partner=&hide_thread=false ¡Se pone arriba El Lobo! Gran definición de Cingolani que marca el 2-1 para @GimnasiaMendoza pic.twitter.com/oczM2UNVPY — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

El Mensana cerró su primer semestre en la elite del fútbol argentino con 19 puntos y fuera de los puestos de clasificación a playoffs. Desde su llegada, Darío Franco sumó 10 de los 15 puntos que disputó (tres victorias, un empate y una derrota).

El reloj marcaba 12 minutos cuando llegó la apertura del marcador para Defensa y Justicia. El Halcón elaboró la maniobra por el sector izquierdo de su ataque, para culminar la jugada por la derecha.

Luego de una triangulación que desacomodó a la defensa local Juan Gutiérrez, de zurda, envió un buscapié que cruzó toda el área. Nadie la despejó y por el segundo palo apareció Ayrton Portillo, quien de derecha definió cruzado ante la estirada de un César Rigamonti que nada pudo hacer.

Gimnasia inquietó a los de Varela a través de dos centros de Facundo Lencioni. El primero casi termina en gol de Ezequiel Muñoz (la pelota se fue cerca del palo) y la segunda terminó en manos de Cristopher Fiermarin, que no dio rebote.

Llegando a la media hora de juego el dueño de casa llegó a la igualdad. Lencioni, una vez más, se hizo cargo de la pelota parada. Desde la derecha el 26 metió un centro cerrado que fue peinado por Diego Mondino. La pelota pegó en el palo y en el rebote apareció Ezequiel Muñoz, el otro central, quien de primera desató la locura de los presentes.

Los minutos pasaron y el marcador no se alteró. La visita pudo ponerse en ventaja por un remate desde afuera del área de Gutiérrez, pero se fue desviado. Por su parte Gimnasia lo tuvo con una maniobra individual de Cingolani, pero el tiro fue contenido por el arquero de la visita.

Los primeros 15 minutos del complemento mostraron a Defensa y Justicia con más presencia dentro del campo. El Halcón dominó la pelota, tuvo aproximaciones, pero no supo como incomodar a Rigamonti.

Gimnasia, por su parte, no pudo repetir lo realizado en la primera etapa, donde fue dominador del encuentro por muchos momentos. En el momento donde la visita dominaba, el Lobo conectó una contra y sacó ventaja. Ignacio Sabatini asistió a un Cingolani que en dos movimientos solucionó todo.

El hombre del Blanquinegro recibió en la medialuna del área y enganchó ante la marca del defensor rival. Con el zaguero en el camino, abrió el botín de su pie derecho para poner el 2-1 en el marcador.

Los minutos pasaron. Gimnasia se replegó en su campo y le cedió la pelota a un Defensa que estaba obligado a ganar para clasificar a octavos de final. El Halcón lo tuvo en la última. Tras un córner la pelota le quedó picando a David Barbona que remató mordido. De esta manera el Lobo sumó su tercer triunfo al hilo en condición de local (Vélez, Lanús y el Halcón).