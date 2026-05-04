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Santa Fe endurece penas por maltrato animal y regula su traslado en vehículos

El Concejo Municipal aprobó un proyecto de la concejala Carolina Capovilla que establece multas de hasta 500 unidades fijas y trabajo comunitario en refugios. Además, se prohíbe que las mascotas viajen sueltas o en el asiento delantero, equiparando el riesgo al uso del celular al volante.

4 de mayo 2026 · 19:04hs
Santa Fe endurece penas por maltrato animal y regula su traslado en vehículos

Santa Fe endurece penas por maltrato animal y regula su traslado en vehículos

En una sesión volcada a fortalecer los derechos de los animales, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este lunes una reforma clave al Régimen de Infracciones y Penalidades. La nueva normativa, impulsada por la concejala Carolina Capovilla, busca adaptar la legislación local a una visión donde las mascotas son consideradas "sujetos que requieren cuidado y protección", endureciendo las sanciones contra el maltrato animal.

La ordenanza introduce cambios significativos en los artículos 82 y 160 del código vigente. A partir de ahora, los casos de maltrato y abandono podrán ser penalizados con multas de hasta 500 unidades fijas.

Sin embargo, la mayor novedad radica en la incorporación de una sanción pedagógica: la obligatoriedad de realizar trabajo comunitario en refugios y asociaciones protectoras de animales. "El objetivo es generar un cambio cultural y promover la conciencia sobre lo que significa la dignidad animal", destacó Capovilla.

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Seguridad vial y mascotas

La reforma también pone la lupa sobre el traslado seguro en la vía pública. La norma prohíbe explícitamente que los animales viajen en los asientos delanteros de los vehículos o sueltos en las cajas de carga de las camionetas. Desde la implementación de esta medida, los dueños deberán utilizar sistemas de sujeción adecuados (como arneses acoplados al cinturón de seguridad o caniles).

El fundamento técnico de esta prohibición es la seguridad ciudadana: se considera que un animal suelto representa un riesgo de distracción y peligro ante una colisión equivalente al uso del teléfono celular al volante. "Si los cuidamos como familia en casa, debemos garantizar su integridad en la calle", remarcó la edila.

Finalmente, Capovilla subrayó que la iniciativa es fruto de un trabajo articulado con las organizaciones y voluntarios que diariamente asisten a animales en situación de vulnerabilidad en la ciudad. Con esta aprobación, Santa Fe se encamina hacia un modelo de convivencia que prioriza el bienestar de los animales de compañía y la seguridad de toda la comunidad.

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