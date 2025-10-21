Últimos días para tramitar la ciudadanía española: largas filas y récord de solicitudes

El plazo para acogerse a la Ley de Nietos llega a su fin y el consulado español en Rosario vive jornadas de intensa actividad. Cientos de personas hacen fila desde temprano, carpeta en mano, para iniciar el trámite que les permitirá obtener la ciudadanía española.

La fecha límite es este miércoles 22 de octubre , cuando vence el plazo definitivo para presentar la documentación. La norma, que ya había sido prorrogada, autoriza a los descendientes de ciudadanos españoles a acceder a la nacionalidad si cuentan con el IDU (número de identificación del trámite).

En la Argentina, la demanda alcanzó cifras históricas. Solo el consulado de Buenos Aires reúne 590 mil usuarios consulares , mientras que las sedes de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza suman otros 220 mil . En el caso rosarino, se presentaron más de 90 mil expedientes desde la entrada en vigencia de la ley, que serán analizados durante los próximos dos años.

Tres años de vigencia y una cuenta regresiva

“Estamos en los últimos días, luego de tres años de plazo, y ya se presentaron 87 mil expedientes en este consulado”, había señalado semanas atrás el cónsul Pablo Platas Casteleir en diálogo con La Capital.

Ante la gran afluencia de solicitantes, el funcionario explicó que se reforzó la atención para otorgar los últimos turnos: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para recibir a quienes lograron reunir la documentación recién ahora, sobre el cierre del plazo”.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, hasta el 31 de julio de 2025 se habían registrado 876.321 solicitudes de nacionalidad en todo el mundo, de las cuales 414.652 fueron aprobadas, 237.145 ya obtuvieron la inscripción y 423.048 continúan en trámite.

Los países con mayor cantidad de solicitudes son Argentina, Cuba y Brasil, y se estima que el proceso sumará entre 1,5 y 2 millones de nuevos ciudadanos españoles.

Quiénes pueden acceder

La llamada “Ley de Nietos”, incluida en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, permite iniciar el trámite a:

Nietos de abuelos españoles, sin importar si conservaron o no la nacionalidad.

Hijos —mayores o menores de edad— de quienes la obtuvieron a través de esta norma o de la Ley 52/2007.

Bisnietos de padres fallecidos, siempre que el bisabuelo varón no haya renunciado a la nacionalidad.

Claves para no perder la oportunidad

Cumplir el turno asignado: quienes no se presenten a su cita después del 22 de octubre no podrán reprogramarla.

Rehabilitar el IDU antes del cierre: cualquier rectificación o actualización debe completarse antes de esa fecha.

Presentar la carpeta completa: el consulado avisará por correo si falta algún documento, pero los plazos de respuesta son breves.

No hay seguimiento online: tras entregar la documentación, solo se obtiene una constancia y resta esperar la resolución.

Revisar correos y spam: muchas notificaciones llegan por mail y requieren confirmación en menos de 15 días.

Buscar asesoramiento confiable: el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) brinda orientación gratuita con turno previo.

Después del cierre

Una de las principales dudas es qué ocurrirá con los turnos otorgados una vez vencido el plazo. Desde la cancillería española aclararon que todos los expedientes ingresados antes del 22 de octubre serán válidos y analizados más adelante, en orden de presentación.

Esto significa que quienes entreguen la carpeta a tiempo aseguran su derecho, aunque la respuesta pueda demorar algunos meses. Actualmente, los turnos se otorgan con demoras de hasta dos meses debido a la alta demanda.

Más allá de los números, detrás de cada carpeta hay un deseo personal: familias que buscan reconectar con sus raíces, jóvenes que sueñan con estudiar o trabajar en Europa, y adultos mayores que ven en la ciudadanía un legado para sus hijos y nietos. En los últimos días de la Ley de Nietos, el consulado de Rosario se convirtió en un reflejo de todas esas historias que cruzan océanos y generaciones.