Una nena de 2 años fue hospitalizada tras la picadura de un alacrán en el sur de Santa Fe

Ocurrió en Rosario. La menor permanece internada en el Hospital Provincial, evoluciona favorablemente y continúa bajo observación médica. Desde el Ministerio de Salud reiteraron medidas de prevención ante la presencia de alacranes.

Una nena de 2 años debió ser hospitalizada luego de sufrir la picadura de un alacrán en Rosario , en un hecho ocurrido en la zona sur de la ciudad . La menor se encuentra internada en el Hospital Provincial , donde evoluciona de manera favorable tras recibir el tratamiento correspondiente.

Fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe confirmaron que la niña fue atendida con suero específico y permanecerá internada para monitorear de cerca su evolución clínica , pese a la buena respuesta inicial al tratamiento.

De acuerdo a la información oficial, la menor fue trasladada desde su vivienda ubicada en la intersección de 1º de Mayo y Doctor Riva, en la zona sur de Rosario. La madre advirtió que la niña presentaba somnolencia y un marcado decaimiento, por lo que solicitó asistencia policial.

La nena fue derivada al hospital ubicado en Alem y Zeballos, donde los profesionales de la salud constataron que presentaba signos compatibles con una picadura de alacrán. El episodio fue dado a conocer según publica La Capital.

Recomendaciones para prevenir picaduras

Desde el Ministerio de Salud recordaron que los alacranes están presentes durante todo el año, aunque su población aumenta en primavera y verano, especialmente durante noches de altas temperaturas.

Advirtieron además que la especie más frecuente en la provincia de Santa Fe es potencialmente peligrosa, sobre todo para niños y niñas, y que los envenenamientos pueden ser graves e incluso letales, aunque prevenibles y tratables si se actúa a tiempo.

Entre las principales recomendaciones para reducir el riesgo de contacto con estos animales, se destacan:

Mantener el hogar y sus alrededores libres de escombros , ladrillos, tejas, leña o madera.

Tapar grietas y orificios en paredes y techos.

Evitar caminar descalzo .

Colocar burletes o mosquiteros en rejillas, puertas y ventanas.

Sellar cámaras cloacales .

Colocar tapones en bidets y piletas, tanto del baño como de la cocina.

Además, las autoridades sanitarias sugirieron revisar la cama antes de acostarse, no dejar ropa en el suelo o sacudirla antes de usarla, y controlar el interior de los calzados, especialmente los de niños.

También recomendaron alejar la cama de las paredes, cubrir las patas con cinta adhesiva ancha y evitar que sábanas o cubrecamas toquen el suelo, para impedir el acceso de los alacranes.