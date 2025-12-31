Una nena de 2 años debió ser hospitalizada luego de sufrir la picadura de un alacrán en Rosario, en un hecho ocurrido en la zona sur de la ciudad. La menor se encuentra internada en el Hospital Provincial, donde evoluciona de manera favorable tras recibir el tratamiento correspondiente.
Una nena de 2 años fue hospitalizada tras la picadura de un alacrán en el sur de Santa Fe
Ocurrió en Rosario. La menor permanece internada en el Hospital Provincial, evoluciona favorablemente y continúa bajo observación médica. Desde el Ministerio de Salud reiteraron medidas de prevención ante la presencia de alacranes.
Fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe confirmaron que la niña fue atendida con suero específico y permanecerá internada para monitorear de cerca su evolución clínica, pese a la buena respuesta inicial al tratamiento.
De acuerdo a la información oficial, la menor fue trasladada desde su vivienda ubicada en la intersección de 1º de Mayo y Doctor Riva, en la zona sur de Rosario. La madre advirtió que la niña presentaba somnolencia y un marcado decaimiento, por lo que solicitó asistencia policial.
La nena fue derivada al hospital ubicado en Alem y Zeballos, donde los profesionales de la salud constataron que presentaba signos compatibles con una picadura de alacrán. El episodio fue dado a conocer según publica La Capital.
Recomendaciones para prevenir picaduras
Desde el Ministerio de Salud recordaron que los alacranes están presentes durante todo el año, aunque su población aumenta en primavera y verano, especialmente durante noches de altas temperaturas.
Advirtieron además que la especie más frecuente en la provincia de Santa Fe es potencialmente peligrosa, sobre todo para niños y niñas, y que los envenenamientos pueden ser graves e incluso letales, aunque prevenibles y tratables si se actúa a tiempo.
Entre las principales recomendaciones para reducir el riesgo de contacto con estos animales, se destacan:
-
Mantener el hogar y sus alrededores libres de escombros, ladrillos, tejas, leña o madera.
Tapar grietas y orificios en paredes y techos.
Evitar caminar descalzo.
Colocar burletes o mosquiteros en rejillas, puertas y ventanas.
Sellar cámaras cloacales.
Colocar tapones en bidets y piletas, tanto del baño como de la cocina.
Además, las autoridades sanitarias sugirieron revisar la cama antes de acostarse, no dejar ropa en el suelo o sacudirla antes de usarla, y controlar el interior de los calzados, especialmente los de niños.
También recomendaron alejar la cama de las paredes, cubrir las patas con cinta adhesiva ancha y evitar que sábanas o cubrecamas toquen el suelo, para impedir el acceso de los alacranes.