La inversión superará los 730 millones de pesos y será ejecutada a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Se presentaron cinco oferentes

Este lunes se realizó en Aarón Castellanos de la apertura de sobres de la licitación pública para llevar adelante la remodelación de la red eléctrica de baja tensión de la localidad, una obra que demandará una inversión de 733.803.410 pesos y será ejecutada a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

De la actividad participó la senadora provincial Leticia Di Gregorio, el presidente comunal, Wualther Ramanzín, y autoridades de la mesa directiva de la EPE, quienes acompañaron este paso administrativo fundamental para avanzar con una intervención muy importante para la infraestructura de la localidad.

Nueva red eléctrica

Durante el acto se conoció que se presentaron cinco ofertas para ejecutar los trabajos, que contemplan la renovación de aproximadamente 6.200 metros de tendido eléctrico existente, con el objetivo de mejorar la calidad, capacidad y confiabilidad del servicio para los habitantes de Aarón Castellanos.

Di Gregorio destacó que "esta inversión es posible gracias al compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y al acompañamiento del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, para impulsar obras de infraestructura energética en las localidades del sur santafesino".

Destacó además que “estamos hablando de una inversión de más de 733 millones de pesos para renovar una parte importante de la infraestructura eléctrica de Aarón Castellanos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que resultan fundamentales para mejorar el servicio y acompañar las necesidades de cada localidad. Este es el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro Gustavo Puccini y de todo el Gobierno provincial con los pueblos del departamento General López”, expresó la senadora.

Por su parte, el presidente comunal Wualther Ramanzín valoró la llegada de esta inversión y destacó la importancia que tendrá para la localidad. “Para Aarón Castellanos, una localidad pequeña como la nuestra, contar con una obra de esta magnitud es sumamente importante. Es una inversión muy necesaria, que nos permitirá mejorar un servicio esencial para nuestros vecinos y tener una red eléctrica en mejores condiciones. Estamos muy agradecidos porque estas obras también llegan a los pueblos más chicos, atendiendo sus necesidades y demostrando que el interior importa”, expresó.

Avance para Aarón Castellanos

La obra contempla la renovación de aproximadamente 6.200 metros de tendido eléctrico en Aarón Castellanos, con el reemplazo de cables, mejoras en las instalaciones y la incorporación de equipamiento para fortalecer el servicio.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 240 días, una vez iniciados, y permitirán mejorar la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico para los vecinos de la localidad.

El proyecto se encuentra comprendido en la Ley FER 13.414, vinculada al financiamiento de obras de electrificación rural.

Di Gregorio sostuvo que la inversión forma parte de una política provincial orientada a atender las necesidades de infraestructura de las localidades del interior. “Cada localidad necesita contar con servicios que acompañen su crecimiento. Por eso seguimos gestionando y trabajando junto al Gobierno de Santa Fe para que las inversiones lleguen a todo el departamento. Aarón Castellanos necesita esta obra y queremos que sus vecinos puedan contar con una red eléctrica en mejores condiciones, preparada para los próximos años”, sintetizó la senadora provincial.