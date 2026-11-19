El proyecto denominado "Trama: Encuentro Regional de Artes", desembarcó con su propuesta en dos ciudades del centro oeste provincial con diversas actividades

La Red de Artistas del departamento San Martín continúa sumando espacios de encuentro y difusión para las distintas expresiones culturales de la región. En esta oportunidad, el proyecto "Trama: Encuentro Regional de Artes" , desembarcó en El Trébol y Sastre con una programación que reunió teatro, música, pintura y fotografía.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del senador departamental Esteban Motta, busca promover el trabajo de los artistas locales y generar oportunidades para que puedan mostrar sus producciones en distintas localidades. La propuesta no se limita a la música: incluye también disciplinas como el teatro, las artes visuales, la fotografía y otras expresiones culturales.

En esta etapa, Trama tuvo dos encuentros: en El Trébol, con actividades en el Multiespacio Cultural El Galpón, y en Sastre, en la Sociedad Italiana. En ambos espacios se presentaron obras teatrales del departamento, espectáculos musicales y muestras de pintura y fotografía.

En todo el departamento San Martín

“Trabajamos con espectáculos y artistas de todo el departamento San Martín. Nuestra región es muy rica en materia cultural y pudimos llegar a estas dos ciudades con obras muy lindas. Es el puntapié para mucho más”, destacó Motta.

De esta manera, Trama busca fortalecer una red que conecte a los hacedores culturales de las distintas localidades, genere nuevos escenarios para sus producciones y permita que el público de la región acceda a propuestas artísticas de su propio territorio.