El intendente Daniel Escalante defendió el proyecto que amplía el cambio de uso de suelo sobre la colectora norte de la autopista Rosario-Córdoba. Aseguró que el objetivo es traer empleo

"No se asusten de una pala. La vera de la autopista es una oportunidad para que Roldán genere trabajo"

“No se asusten de una pala, no se asusten del trabajo” , expresó el intendente de Roldán, Daniel Escalante , al salir a explicar el proyecto de ordenanza que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) envió al Concejo para ampliar el cambio de uso de suelo sobre la colectora norte de la autopista Rosario-Córdoba.

La iniciativa, que continúa un proceso iniciado a fines de 2025 con la modificación de otro tramo de la franja, permitiría la radicación de industrias de bajo impacto ambiental, depósitos, centros de distribución y logística, comercios y servicios.

El intendente remarcó que el cambio es un primer paso administrativo, ya que cada emprendimiento deberá luego contar con las autorizaciones de los organismos provinciales competentes. Insistió en que no se trata de cualquier tipo de industria: “Vamos a traer una ensambladora si quiere venir a la ciudad y tiene un pedido, y si puede pedir un salón de eventos también”.

"La gente quiere trabajo"

“La gente quiere trabajo, la gente quiere desarrollo. Eso es lo que quiere la gente. La vera de la autopista, como en las demás ciudades de la República Argentina, es una oportunidad. Hay gente que se quiere instalar en la vera de la autopista y nosotros tenemos una oportunidad”, sostuvo Escalante.

El intendente planteó que Roldán debe dejar atrás el modelo de ciudad dormitorio: “Queremos salir de ser la ciudad dormitorio que nos quisieron hacer creer que teníamos que ser. Ese modelo no va para nosotros. Nosotros somos una ciudad de trabajo, y la gente se tiene que quedar a trabajar acá”. En ese sentido, afirmó que el municipio quiere dar oportunidades a quienes vivieron siempre en la ciudad, a quienes llegaron a vivir en ella y a las futuras generaciones.

Escalante también vinculó la iniciativa con Punta Chacra, un barrio que describió como una “isla urbana en el medio del campo”.

Dijo que “A través de esta franja podemos unir y conectar esta porción de la ciudad que hoy tiene un montón de problemas”. Recordó que el barrio comenzó a tener gas después de 15 años de espera y que, con fondos provinciales, se avanza en la solución del problema cloacal, gracias al trabajo conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. En las gestiones ante la provincia participó también la diputada provincial Silvana Di Stefano.

Por último, cuestionó a sectores de la oposición, a quienes acusó de buscar confundir a la comunidad en un contexto electoral. “Lo que estamos tratando de traer nosotros son soluciones”, afirmó. Y aseguró que muchos vecinos de Punta Chacra le pidieron que explicara el proyecto porque lo respaldan.