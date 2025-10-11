Uno Santa Fe | Santa Fe | fentanilo

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora del Congreso llegaría a Santa Fe para escuchar a familiares de víctimas

Mientras avanza la investigación por el fentanilo contaminado, la ciudad de Rosario realizará la primera movilización de familiares de víctimas. Diputados de la comisión investigadora analizan viajar para escuchar a quienes reclaman respuestas.

11 de octubre 2025 · 18:50hs
La ciudad de Rosario se prepara para recibir el Encuentro Nacional de Familias Víctimas de Fentanilo Contaminado, que se realizará el próximo jueves a las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera. La movilización reunirá a unas 30 personas de la ciudad y de la provincia, así como a familiares de víctimas de otros puntos del país, y está abierta a toda la sociedad.

En el comunicado oficial, los organizadores destacaron que la iniciativa busca honrar la memoria de las 124 vidas inocentes que se perdieron, en concordancia con la causa que instruye el juez Ernesto Kreplak en el Juzgado Nº 3 de La Plata, donde se investiga la trayectoria del fentanilo contaminado.

Comisión por fentanilo contaminado: convocan a especialistas y exponen un informe sobre la causa judicial

Además, hicieron un llamado a la participación sin colores políticos y en paz, enfatizando la necesidad de visibilizar la tragedia y construir redes de apoyo entre familias afectadas.

La comisión especial podría llegar a la provincia

La investigación política sobre el fentanilo contaminado avanza también en el Congreso de la Nación, donde funciona una comisión especial. Este miércoles se realizó la segunda reunión del grupo, con la presencia de directivos del Hospital Italiano de La Plata y allegados de las víctimas, incluyendo varias personas de Rosario.

Durante el encuentro, se abrió la posibilidad de que la comisión viaje a Rosario para escuchar directamente a los familiares de Santa Fe y la región, como explicó Mónica Fein, presidenta de la comisión.

Robo de ampollas de fentanilo en el Hospital Iturraspe: cómo continúa la investigación

“Se planteó la posibilidad de ir a Rosario para escuchar a la gente de allá y de Santa Fe”, señaló Fein. Los familiares locales ya presentaron un pedido formal para que la comisión se traslade a la ciudad en las próximas semanas.

Avances en la investigación judicial

La causa del fentanilo contaminado, bajo la órbita del juez Kreplak, investiga lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que llegaron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia, además de posibles desvíos hacia el mercado ilegal.

Según datos judiciales, hay 124 casos de pacientes afectados: 59 en la provincia de Santa Fe, alrededor de 30 en Rosario, 54 en Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa y 1 en la Ciudad de Buenos Aires.

