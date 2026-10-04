Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos de bebés en una reserva natural

El hecho fue denunciado por la Municipalidad, que aún aguarda por acciones de la Fiscalía Nº 2. Es la segunda vez que sucede un hecho de estas características

En Villa Gobernador Gálvez sigue el misterio por el macabro hallazgo de recortes de revistas con fotos de niñas y muñecos de bebés en un sendero la reserva natural de la ciudad . Las autoridades presentaron la denuncia ante la Fiscalía Regional Nº 2, que aún no dispuso medidas de investigación sobre el terreno.

Según pudo averiguar La Capital , tras la denuncia presentada por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez aún se aguardan por actuaciones sobre la reserva natural. El macabro hallazgo tiene en vilo a las autoridades que sospechan de un intruso, no identificado, con problemas de salud mental “o un depravado”, expresaron a este medio.

El hallazgo se dio cuando un agente del municipio recorría la zona y al encontrarse con las imágenes, un colchón y los muñecos, dio aviso a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, a cargo de Leandro Sánchez. Con las fotos y el testimonio del empleado municipal, el funcionario radicó la denuncia a mediados de septiembre en el centro territorial de denuncias, que la derivó a la Comisaría 29ª de la zona de Pueblo Nuevo.

A más de 15 días de la presentación judicial, desde la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez aseguraron a La Capital que la fiscalía sólo permitió limpiar el sendero y la zona donde se encontraron los muñecos. En ese sentido, los funcionarios judiciales no indicaron alguna otra medida investigativa para dar con el responsable.

Cómo fue el hallazgo

El personal de la Municipalidad local estaba trabajando cerca de la zona del club de fútbol Junín, ubicado en calle Darwin, antes de conectarse con la colectora de Circunvalación. La institución tiene una cancha abierta lindera a la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez.

Entre los arbustos que separan la cancha con la reserva hay un sendero natural creado por los niños y niñas, que ingresan a jugar entre árboles o a cazar pájaros con gomeras. Por ese sendero caminó el empleado municipal que se encontró con una escabrosa escena.

En las ramas de los arbustos, había clavados recortes de revistas con fotos de niñas y bebés. Una por cada planta y que marcaban un camino que terminaba en un espacio donde había un colchón, muñecos de bebés y guantes de látex. “Sólo el que conoce el lugar puede caminar por ahí”, agregaron fuentes municipales consultadas por La Capital. Esa zona, detallaron, es un lugar inaccesible para los visitantes o los recorridos escolares que se organizan en la reserva natural.

La Policía de Santa Fe patrulló durante varios días la zona, pero no encontró a ningún intruso que regrese por el sendero. En este contexto, el misterio sigue vigente a pesar de que no es la primera vez que sucede.

Un hecho similar hace dos años

En julio de 2024, un hombre de 29 años, identificado como Alexis G., fue detenido en Darwin y Toistoli, a metros de la reserva natural, en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual.

La Fiscalía Regional Nº 2 avanzó en la investigación tras recibir la denuncia por la aparición de imágenes de revistas de niños y niñas, preservativos y otros elementos.

El hombre fue denunciado por un guardafauna que trabajaba en el lugar y cuando la Policía de Santa Fe lo detuvo, encontraron entre sus pertenencias una muñeca y recortes de revistas con imágenes de niños en pañales.