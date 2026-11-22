Tala RC hizo historia al vencer 25 a 22 a Newman en Villa Warcalde: remontó un marcador adverso y conquistó por primera vez el Nacional de Clubes que organiza la UAR.

Tala de Córdoba se consagró campeón del Nacional de Clubes por primera vez en su historia.

Tala RC campeón. El club de Villa Warcalde vivió una jornada inolvidable al consagrarse campeón del Nacional de Clubes por primera vez en sus 80 años de historia. En una final vibrante disputada con las tribunas colmadas, el conjunto cordobés derrotó 25-22 a Newman, el campeón defensor del certamen.

En una final a la altura de las expectativas, Tala RC derrotó a Newman por 25-22 y se consagró campeón del Nacional de Clubes Copa Universidad Siglo 21 por primera vez en su historia. Con un marco imponente y las tribunas colmadas en Villa Warcalde, el conjunto cordobés construyó una victoria agónica, luego de remontar una desventaja de nueve puntos y cambiar el desarrollo del encuentro a partir de la fortaleza de sus forwards. De esta manera, el conjunto cordobés selló el triplete con el Torneo del Interior, Top 10 de Córdoba y Nacional de Clubes.

Newman asumió el protagonismo desde el comienzo. Con un juego dinámico, buena circulación y velocidad para mover la pelota, logró incomodar a la defensa local y tomar rápidamente la iniciativa. Al minuto de juego, Cruz Ulloa abrió el marcador con un try convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada. Tala respondió con dos penales de Facundo Ortiz, pero el equipo de Benavídez mantuvo su propuesta y volvió a golpear a través de Jerónimo Ulloa. Así, se fue al descanso con una ventaja de 15-6 que reflejaba su superioridad en esa primera etapa.

En Villa Warcalde, los cordobeses derrotaron al campeón de la URBA por un ajustado 25 a 22.

Sin embargo, el complemento presentó otro escenario. Tala ajustó su estrategia, ganó protagonismo en las formaciones y encontró en el empuje de sus delanteros el camino para meterse nuevamente en partido. A los 10 minutos, Lucas Bredanini apoyó el primer try del local y encendió la reacción. El Bordó intentó responder y lo consiguió con una conquista de Benjamín Lanfranco, convertida por Gutiérrez Taboada, para estirar la diferencia.

Pero Tala ya había encontrado su fórmula. Con mayor presencia física, dominio territorial y una presión sostenida sobre su rival, el conjunto cordobés volvió a lastimar. Bredanini apoyó por segunda vez y, a los 25 minutos, Lautaro Simes llegó al ingoal para completar la remontada. La conversión de Facundo Ortiz dejó el marcador 25-22 y trasladó toda la presión al equipo visitante.

En el tramo final, el Cardenal buscó recuperar la iniciativa y encontrar los espacios que había aprovechado durante la primera mitad. Sin embargo, Tala defendió con determinación, sostuvo la ventaja y resistió los últimos intentos de su rival. La tensión se apoderó de Villa Warcalde hasta el pitazo final de Federico Longobardi.

El 25-22 desató el festejo de Tala RC, que encontró en sus forwards el argumento decisivo para dar vuelta una final que había comenzado cuesta arriba. Newman, que había mostrado su mejor versión en el primer tiempo, no logró sostener ese dominio ante la reacción de un rival que supo jugar la definición con carácter y contundencia. En una tarde de rugby de alto voltaje, el Nacional de Clubes quedó en manos del conjunto cordobés.

Síntesis: Tala RC 25- Newman 22

Tala RC: 1. Manuel Arroyo (Julián Escanilla), 2. Lucas Bredanini, 3. Enzo Avaca (Tomás Acevedo), 4. Santiago Vergara Paz, 5. Gregorio Hernández, 6. Mateo Cajal, 7. Lautaro Simes, 8. Federico Simondi (Farid Salazar), 9. Ignacio Díaz (Manuel Gianantonio), 10. Facundo Ortiz, 11. Valentín Soler (Gerónimo Vittar), 12. Mauricio Kember (c), 13. Ignacio De Vértiz (Ignacio Giamo ), 14. Luciano Avaca, 15. Agustín de Vértiz. Entrenador: Horacio Ambrosio.

Newman: 1. Miguel Prince (Isidro Bosch), 2. Beltrán Salese (Fermín Perkins), 3. Bautista Bosch (Manuel Lozano), 4. Pablo Cardinal, 5. Alejandro Urtubey (c) (Francisco Lascombes), 6. Faustino Santarelli (Jerónimo Ureta), 7. Joaquín de la Vega, 8. Rodrigo Díaz de Vivar, 9. Lucas Marguery, 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Benjamín Lanfranco, 13. Cruz Ulloa, 14. Santiago Marolda, 15. Juan B. Daireaux (Justo Ortiz Basualdo). Entrenador: Santiago Piccaluga.

Primer tiempo: 1´ Try de Cruz Ulloa convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 10´ penal de Facundo Ortiz (T), 13´penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 20´ penal de Facundo Ortiz (T). 31´ Try de Jerónimo Ulloa convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N).

Segundo tiempo: 10´ Try de Lucas Bredanini convertido por Facundo Ortiz (T), 15´Try de Benjamín Lanfranco convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 21´ Try de Lucas Bredanini (T), 25 Try de Lautaro Simes convertido por Facundo Ortiz (T),

Incidencias: 25´Amarilla para Benjamín Lanfranco (N), 35´Amarilla para Santiago Vergara Paz

Árbitro: Federico Longobardi (Rosario)

Cancha: Tala RC