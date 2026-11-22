El empate ante Morón volvió a poner en primer plano el buen momento de la última línea de Colón. Tomás Giménez, una garantía en el equipo de Iván Delfino.

Colón no pudo sacar diferencias ante Deportivo Morón en el Brigadier López, pero volvió a encontrar motivos para respaldarse en una de las virtudes que consiguió consolidar durante el tramo decisivo de la Primera Nacional: la solidez defensiva.

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El 0-0 en la ida de los cuartos de final del Reducido dejó al Sabalero con la obligación de ganar en la revancha, aunque también confirmó que tiene una estructura capaz de sostenerlo en partidos de máxima exigencia.

En ese contexto, el nombre de Tomás Giménez adquiere una relevancia particular. El arquero se adueñó del puesto y respondió con actuaciones que se reflejan claramente en los números. Desde que reemplazó a Matías Budiño, el pasado 20 de septiembre, solamente recibió dos goles y consiguió mantener su valla invicta en siete de sus nueve presentaciones.

Su ingreso se produjo a los 45 minutos del primer tiempo del encuentro frente a Los Andes, que Colón terminó ganando 3-0 en Santa Fe. Desde entonces, el guardameta fue construyendo una estadística que respalda la confianza que encontró el cuerpo técnico en su rendimiento.

Los números que respaldan a Tomás Giménez en Colón

El recorrido del arquero comenzó con aquella victoria ante Los Andes. Después llegaron el empate sin goles frente a All Boys, el triunfo 1-0 contra Estudiantes de Buenos Aires y otra igualdad sin tantos ante Mitre, en Santiago del Estero.

La única jornada en la que Colón sufrió goles desde su llegada fue ante Almirante Brown, cuando igualó 2-2 en el Brigadier López. Desde ese momento, Giménez volvió a cerrar su arco en los triunfos frente a Ciudad de Bolívar (2-0), Defensores de Belgrano (1-0), Midland (1-0) y en el reciente empate ante Deportivo Morón.

La estadística permite dimensionar el aporte del arquero: apenas dos goles en contra en nueve partidos, con siete encuentros sin recibir tantos. Una continuidad que se convirtió en un respaldo importante para un equipo que necesita sostener sus aspiraciones en una competencia donde los errores suelen pagarse caro.

Colón, con una virtud que ahora necesita acompañar el ataque

El problema para Colón es que esa seguridad defensiva todavía no encuentra un complemento a la altura en el otro extremo de la cancha. Frente a Morón, el equipo intentó asumir el protagonismo, buscó alternativas para romper el planteo visitante, pero volvió a mostrar dificultades para generar peligro sostenido y traducir sus intenciones en goles.

La revancha tendrá un escenario diferente. El viernes 27 de noviembre, desde las 21, el Sabalero visitará el Nuevo Francisco Urbano y estará obligado a ganar para avanzar a las semifinales. Deportivo Morón, por su parte, tendrá la ventaja deportiva y seguirá adelante con un empate.

Por eso, Colón deberá trasladar su fortaleza defensiva a una actuación que también tenga eficacia ofensiva. Giménez y la última línea vienen ofreciendo respuestas, pero el desafío será encontrar los goles que no aparecieron en Santa Fe.

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En una serie que quedó abierta, el Sabalero tiene una certeza: su arco atraviesa uno de los mejores momentos del ciclo. Ahora necesita que esa seguridad sea el punto de partida para conseguir en Morón el resultado que le permita continuar en carrera por el ascenso.

Los registros de la solidez defensiva de Colón