Los insumos registraron subas de hasta el 4,3% en octubre en Gran Santa Fe. El costo del metro cuadrado superó el millón de pesos y acumuló un incremento del 22,3% en lo que va del año.

Construcción en Santa Fe. El costo del metro cuadrado superó el millón de pesos en octubre, con un alza interanual del 25,6%.

Las maderas, los cables para instalaciones eléctricas y los artefactos de gas encabezaron los aumentos de los materiales para construir en Santa Fe durante octubre. Según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), algunos insumos registraron subas superiores al 4% en un mes, en un contexto en el que el costo de la construcción continúa en alza.

En el aglomerado Gran Santa Fe, las maderas tuvieron el mayor incremento, con una variación del 4,3% respecto de septiembre. En segundo lugar se ubicó el cableado para instalaciones eléctricas, que aumentó un 4,2% , seguido por los artefactos de gas, con una suba del 3,9% .

El relevamiento también detectó aumentos en pisos y revestimientos (3,5%), ladrillos (3,4%), amoblamientos (3,3%) y pinturas (3,2%).

LEER MÁS: La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

Los materiales que más aumentaron en Gran Santa Fe

De acuerdo con los datos del organismo provincial, este fue el comportamiento de los principales insumos durante octubre:

Maderas: 4,3%.

Cableado para instalaciones eléctricas: 4,2%.

Artefactos de gas: 3,9%.

Pisos y revestimientos: 3,5%.

Ladrillos: 3,4%.

Amoblamientos: 3,3%.

Pinturas: 3,2%.

En Gran Rosario también se registraron incrementos importantes. Las maderas encabezaron las subas, con un 3,5%, seguidas por pisos y revestimientos (3,3%), granitos (3,2%), materiales para cloacas y desagües pluviales (3%), ladrillos (2,7%) y cableados para instalaciones eléctricas (2,5%).

Crece el trabajo informal gentileza

Cuánto cuestan los ladrillos, el cemento y el acero

El informe del IPEC también difundió los precios de algunos de los materiales más utilizados en una obra. En Gran Santa Fe, el millar de ladrillos comunes llegó a $316.147,10, con un incremento mensual del 6,4%.

Por su parte, la bolsa de 50 kilos de cemento Portland se ubicó en $17.694,12, un 2,1% más que en septiembre. La barra de acero nervado de 10 milímetros alcanzó los $19.027,56, con una variación del 0,6%.

LEER MÁS: Construcción: la actividad cayó un 30% desde 2023 y preocupa la retracción de la obra privada en Santa Fe

En Gran Rosario, los valores fueron de $267.601,90 por el millar de ladrillos comunes, $17.618,31 por la bolsa de cemento Portland y $19.576,78 por la barra de acero nervado.

Construir en Santa Fe ya cuesta más de $1 millón por metro cuadrado

El aumento de los materiales se suma a las variaciones registradas en los otros componentes del costo de construcción. En octubre, el indicador general subió un 1,7% en Gran Santa Fe y un 1,5% en Gran Rosario, en comparación con el mes anterior.

De esta manera, el valor del metro cuadrado alcanzó los $1.048.942,54 en Gran Santa Fe y los $1.037.187,41 en Gran Rosario.

En la capital provincial, el capítulo Materiales aumentó un 1,8%, al igual que la Mano de obra, mientras que los Gastos generales registraron una suba del 0,8%. En Rosario, la Mano de obra también creció un 1,8%, los Materiales un 1,4% y los Gastos generales un 0,5%.

Con estos resultados, el costo de construir acumuló en los primeros diez meses de 2026 un incremento del 22,3% en Gran Santa Fe y del 21,8% en Gran Rosario. En la comparación interanual, las subas llegaron al 25,6% y al 24,8%, respectivamente.

El indicador del IPEC toma como referencia una vivienda unifamiliar de 69,50 metros cuadrados, con 65,64 metros cuadrados cubiertos y 3,86 semicubiertos. El cálculo incluye el IVA, pero no contempla el valor del terreno.