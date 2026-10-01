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Máximo Paz prepara una gran fiesta con Cuti Carabajal y Sergio Torres: grilla y últimos cupos

La cita será el domingo 11 de octubre con más de diez horas de música en vivo y entrada gratuita. Últimos lugares disponibles para participar del concurso de asadores y de la feria de artesanos

1 de octubre 2026 · 18:54hs
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La Juntada en Máximo Paz contará con más de diez horas de música en vivo

La Juntada en Máximo Paz contará con más de diez horas de música en vivo, concurso de asadores, feria de artesanos y sector gastrónomico con foodtrucks y stands de diversas propuestas

La Juntada en Máximo Paz entra en su cuenta regresiva. El Paseo del Encuentro será escenario el próximo domingo 11 de octubre de una gran fiesta popular con más de diez horas de música en vivo, gastronomía y tradición, en una propuesta para disfrutar el fin de semana largo con familia y amigos y con entrada libre y gratuita.

Con la programación artística ya confirmada, el evento tendrá como principales figuras a Cuti Carabajal y Sergio Torres, dos referentes de géneros profundamente ligados a la cultura popular argentina.

A ellos se sumarán Coki Ramírez, Yamila Cafrune, Aclamado Amistad, Azul Saita, Sofi Gazzaniga y RyA, entre otros artistas, en una grilla que combinará folklore, cumbia santafesina y música popular durante toda la jornada.

La música será el eje central, pero no el único. Durante todo el día, el predio contará también con espacios gastronómicos, feria de artesanos y emprendedores, y concurso de asadores, que completarán una propuesta pensada para disfrutar desde temprano.

Los interesados pueden acceder a los formularios de inscripción para participar de La Juntada. O bien consultar en sus redes oficiales (@lajuntada.argentina en Instagram).

Concurso de asadores de La Juntada: cómo participar y premios

El concurso de asadores será uno de los atractivos de la jornada y el encargado de inaugurar La Juntada desde temprano, por la mañana. Las inscripciones continúan abiertas con los últimos cupos disponibles.

La competencia será en duplas y tendrá como desafío la preparación de vacío a la estaca, en una propuesta que recupera una de las tradiciones gastronómicas más características de las fiestas populares.

El concurso tendrá capacidad para 20 parejas y repartirá premios en efectivo: $500.000 para el primer puesto y $300.000 para el segundo, además de menciones para quienes completen el podio.

La organización proveerá la carne y la leña necesarias para la competencia. Cada participante deberá llevar su estaca y utensilios de trabajo, además de condimentos y accesorios.

Una gran fiesta para pasar todo el día

La Juntada está pensada como una propuesta para disfrutar durante toda la jornada, con música en vivo, gastronomía, feria y distintos espacios para recorrer desde temprano.

Además del acceso libre y gratuito al predio, el evento contará con un sector preferencial frente al escenario para quienes quieran reservar su lugar y disfrutar de los shows con mayor comodidad.

Habrá opciones de tablones para grupos de 12 personas y sillas individuales, además de una barra exclusiva para ese sector. Los lugares pueden reservarse a través de etickets.com.

A lo largo de las más de diez horas de actividad también funcionará un corredor comercial y gastronómico, con presencia de artesanos, emprendedores, foodtrucks y stands.

La convocatoria para formar parte de estos espacios continúa abierta, con los últimos cupos disponibles. La feria será uno de los puntos de mayor circulación del predio y acompañará toda la programación musical de La Juntada.

Máximo Paz Fiesta Carabajal Sergio Torres
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