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Colón tiene la clasificación encaminada y una última misión: volver a los puestos de privilegio

Colón tiene prácticamente asegurado su lugar en el Reducido y necesita recuperar regularidad para escalar posiciones y poder conservar una ventaja deportiva.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 10:31hs
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Colón busca recuperar regularidad en el tramo decisivo de la Primera Nacional y llegar al Reducido con ventaja deportiva.

Colón busca recuperar regularidad en el tramo decisivo de la Primera Nacional y llegar al Reducido con ventaja deportiva.

Colón atraviesa una etapa en la que los resultados no terminan de acompañar las necesidades del equipo. Si bien su presencia en el Reducido parece encaminada, el objetivo de terminar entre los cuatro primeros comienza a alejarse. El margen de error se achica y recuperar funcionamiento será fundamental para llegar a la definición con mejores condiciones.

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Colón tiene el Reducido al alcance, pero no puede relajarse

El conjunto sabalero logró construir una diferencia que le permite mirar con cierta tranquilidad la clasificación al Reducido. Salvo que ocurra una situación inesperada en las últimas fechas, estará entre los equipos que disputarán la pelea por el segundo ascenso a Primera División.

Sin embargo, esa tranquilidad no debe confundirse con conformismo. Colón necesita sumar y recuperar posiciones, ya que terminar fuera del tercer o cuarto lugar tendría consecuencias importantes en la instancia decisiva del campeonato.

La irregularidad se convirtió en uno de los principales obstáculos. Al equipo le está costando encontrar continuidad, mejorar su juego y sostener durante los partidos el nivel que necesita para competir por los puestos de privilegio.

La ventaja deportiva, el objetivo que todavía está en juego

El desafío para Colón pasa ahora por volver a meterse entre los cuatro primeros. Esa ubicación no representa solamente una cuestión estadística, sino que puede otorgarle una ventaja deportiva de mucho valor cuando comience el Reducido.

Por eso, cada fecha que pasa adquiere una importancia mayor. El Sabalero todavía tiene margen para corregir su rumbo, pero el campeonato entra en su etapa decisiva y el tiempo empieza a ser un factor determinante.

La clasificación al Reducido aparece prácticamente encaminada, aunque el verdadero objetivo debe estar puesto en llegar a esa instancia en la mejor posición posible. Para conseguirlo, Colón necesita recuperar regularidad, soltarse dentro de la cancha y corregir aquellos aspectos del juego que todavía le impiden dar el salto definitivo.

Colón
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