El director del Instituto Belgraniano del Litoral, Diego Reinoso Mántaras, repasó la importancia de aquel recorrido y los distintos vínculos que el prócer construyó con Santa Fe.

Manuel Belgrano y Santa Fe: el paso por Santo Tomé y el vínculo que marcó a la región a meses de la Revolución de Mayo

Este 1° de octubre se conmemora un nuevo aniversario del paso de Manuel Belgrano por Santo Tomé , un episodio que se produjo en 1810, apenas unos meses después de la Revolución de Mayo .

El director del Instituto Belgraniano del Litoral, Diego Reinoso Mántaras, repasó en diálogo con La Mañana de UNO 106.3 la importancia de aquel recorrido y los distintos vínculos que el prócer construyó con Santa Fe.

“La efeméride se enmarca en lo que es la Campaña Auxiliadora al Paraguay, que es una de las primeras expediciones militares ordenadas por el gobierno de la Revolución de Mayo”, explicó Reinoso Mántaras.

La Junta buscaba propagar el ideario revolucionario y conseguir que los distintos territorios del antiguo Virreinato adhirieran al nuevo proceso político. Belgrano fue designado comandante de la expedición y “esa expedición inicia su marcha a finales del mes de septiembre de 1810 y el primero de octubre llega al paso de Santo Tomé”.

Paso por Santo Tomé

El paso por Santo Tomé cuenta con respaldo documental. Reinoso Mántaras explicó que, días después, cuando Belgrano ya se encontraba en la Bajada del Paraná, comunicó a la Junta que había dejado al teniente coronel Valcarce en el paso de Santo Tomé. “Lo que no se había hecho era reparar precisamente en esa expresión de Belgrano vinculada al paso de Santo Tomé”, señaló.

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El historiador también diferenció aquello que está documentado de la tradición vinculada al histórico algarrobo de Santo Tomé. “La tradición se refiere al algarrobo propiamente dicho, pero lo que sí está documentado es el paso por lo que era entonces lo que se denominaba el paso de Santo Tomé”, sostuvo. La zona, además, era uno de los lugares utilizados para vadear el río Salado y avanzar hacia Santa Fe.

Belgrano cruzó el Salado el 1° de octubre y permaneció en Santa Fe hasta el 9. Durante esos días recibió un fuerte respaldo de los vecinos, tanto en hombres como en recursos para la expedición. “Ahí recibe el apoyo de todo el vecindario”, destacó Reinoso Mántaras, quien recordó la participación de los blandengues santafesinos y los aportes realizados por Antonio Candioti y Gregoria Pérez de Denis.

La relación con Candioti tenía antecedentes y no se limitó a la colaboración durante la campaña al Paraguay. “Él tiene una relación muy especial, muy particular con Antonio Candioti”, explicó el historiador.

Belgrano había sido secretario del Consulado de Buenos Aires y Candioti estaba vinculado a esa institución como comerciante. “Como comerciante tenía relación y conocimiento con la familia de Belgrano, porque el padre de Belgrano era uno de los comerciantes también en su momento más importantes”.

La estadía de Belgrano en Santa Fe también dejó un reconocimiento para la ciudad. Reinoso Mántaras recordó que el prócer realizó una observación crítica al Cabildo por el ausentismo escolar, pero al mismo tiempo destacó el compromiso de los santafesinos con la expedición.

“Hay una placa recordatoria muy importante en la puerta de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, donde está la resolución de la Junta que a solicitud de Belgrano le otorga el título de Noble a la ciudad de Santa Fe por el celo y el acompañamiento, y el patriotismo de la ciudad de Santa Fe que apoyó a la campaña del Paraguay”.

Adhesión de Santa Fe a la Revolución de Mayo

La adhesión de Santa Fe a la Revolución de Mayo tampoco impidió que posteriormente aparecieran los reclamos de autonomía. “Esa adhesión de Santa Fe al ideal de Mayo nunca impidió ni fue una contraposición a los reclamos de autonomía de Santa Fe”, explicó Reinoso Mántaras.

El propio Candioti representa esa relación: fue colaborador de Belgrano durante la campaña al Paraguay y posteriormente se convirtió en el primer gobernador autónomo de Santa Fe.

La relación entre Belgrano y Santa Fe continuó después de 1810. En 1816 apareció otro episodio directamente vinculado con Santo Tomé: el pacto firmado entre Cosme Maciel y Díaz Vélez. “Hay otro antecedente en la ciudad de Santo Tomé, que es el Pacto de Santo Tomé de abril de ese año”, recordó el historiador. El acuerdo dispuso, entre otras cuestiones, la separación de Belgrano del ejército de operaciones y la dimisión de Álvarez Thomas como director supremo.

Regreso a Santa Fe

La figura de Belgrano volvió a cruzarse con Santa Fe en 1819, cuando regresó con tropas y recibió la orden de operar sobre la provincia. “A raíz de esa campaña va a surgir el armisticio de San Lorenzo en 1819, Estanislao López, ya gobernador de Santa Fe, y Manuel Belgrano”, relató Reinoso Mántaras. El historiador también destacó la presencia de Cosme Maciel en estos acontecimientos: “Es el mismo Cosme Maciel que hizo por primera vez la bandera” y que posteriormente participó de aquel acuerdo.

Un capítulo menos conocido de la relación de Belgrano con la provincia aparece en su vida familiar. Reinoso Mántaras señaló que el prócer tuvo un hijo con Josefa Ezcurra, cuñada de Juan Manuel de Rosas, y que ese hijo nació en Santa Fe. “Hay una investigación de García Siso, hay un libro muy interesante donde la partida de nacimiento del hijo de Belgrano se encuentra en el Arzobispado de Santa Fe”.

El historiador sostuvo que “podemos decir que era santafesino, que nació aquí, en lo que hoy es la provincia de Santa Fe”.

El vínculo con Belgrano también aparece en torno al sable que se conserva en el Museo Histórico Nacional y que, según explicó Reinoso Mántaras, es utilizado como referencia para los brigadieres de la Fuerza Aérea Argentina y los comandantes generales de Gendarmería.

“El sable es el que reciben los brigadieres de la Fuerza Aérea y también es el que reciben los comandantes generales de la Gendarmería Nacional”, señaló. La tradición transmitida por la familia de Rudecindo Alvarado sostiene que el sable había sido entregado por Güemes y que este lo había recibido de Belgrano.