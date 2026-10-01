Villa Constitución: Gestión, planificación y trabajo en tiempos de crisis

Si hay un eje que sintetiza la filosofía de esta etapa, es la capacitación. El Municipio despliega de manera constante numerosas instancias de formación, con un doble propósito: brindar herramientas a quienes hoy buscan una oportunidad y preparar a la comunidad

"Hay ciudades que esperan a que pase la tormenta y ciudades que, mientras arrecia el temporal, siguen afirmando los cimientos de lo que vendrá. Villa Constitución eligió ser de las segundas", así lo afirmó el actual intendente, Jorge Berti quien sostiene un proceso de transformación del municipio que, lejos de detenerse ante las dificultades crecientes, mantiene el paso con una convicción política inequívoca: "a la crisis se la atraviesa avanzando".

El embellecimiento de la ciudad no es un capricho estético ni un golpe de fortuna. Responde a un trabajo previo, deliberado y sostenido, con una lógica tan simple como eficaz: “una ciudad cuidada, ordenada y bien equipada invita a invertir”, sostuvo Berti . Por eso la puesta en valor constante de los espacios públicos y la inversión permanente son, a la vez, un fin y una herramienta, ya que "mejoran la vida cotidiana de los vecinos y, en consecuencia, propician la llegada de inversiones y la apertura de nuevos comercios. Nada de eso es obra de la suerte: es planificación, es compromiso y es saber administrar los recursos con austeridad y eficacia".

Planificación integral, barrio por barrio

Las obras son la expresión concreta de esa mirada. El asfalto, las plazas, la infraestructura vial y la recuperación edilicia no se conciben como intervenciones sueltas, sino como piezas de un plan integral orientado a jerarquizar cada rincón de la localidad.

Los hilvana una misma idea: “recuperar espacios que estaban olvidados, entender que los barrios también merecen crecer y hacer del espacio público un lugar de encuentro”. Se trata, en definitiva, de "una ciudad pensada como un todo, armónica, equilibrada y eficiente en cada rincón", donde el vecino de cualquier barrio pueda sentirse orgulloso del lugar en el que vive. “Buscamos dotar a Villa Constitución de la infraestructura que dé respuesta a las necesidades de este tiempo y del tiempo por venir”, afirmó Berti.

Villa Constitución, ciudad industrial

Villa Constitución es, por historia e identidad, una ciudad industrial, y siente con especial crudeza cada golpe que recibe la producción. Frente a la caída de las ventas, la incertidumbre laboral y el impacto sobre las pymes y los comerciantes, el intendente ratificó que “el Municipio continuará dando la cara en defensa del empleo genuino”. Su planteo cuestiona las políticas que empujan a la recesión y la apertura irrestricta de importaciones que castiga a la industria nacional, y propone en cambio un modelo que cuide la producción, oriente los recursos hacia el conocimiento y agregue valor en el territorio.

Formación como respuesta

Si hay un eje que sintetiza la filosofía de esta etapa, es la capacitación. El Municipio despliega de manera constante numerosas instancias de formación, con un doble propósito: brindar herramientas a quienes hoy buscan una oportunidad y preparar a la comunidad para el momento en que la economía vuelva a abrir puertas. “A la recesión le contestamos con formación, con capacitación”, sintetizó Berti, en una frase que condensa el rumbo elegido.

Es, además, una apuesta de largo aliento: la capacitación no rinde frutos de un día para el otro, pero es la inversión que mejor resiste los vaivenes, porque queda en las personas y se multiplica en el trabajo, en los emprendimientos y en la economía local. Porque, según su mirada, "cuando el modelo se corrija y las oportunidades surjan, serán quienes se hayan preparado los primeros en encontrar su lugar".

En esa misma línea, la gestión insiste en ofrecer a los jóvenes más que discursos: educación, cultura, deporte y tecnología, para que puedan proyectar su futuro sin abandonar la ciudad. “Cada joven que aprende, que se capacita, que emprende, es una semilla de futuro”, subrayó el jefe comunal.

Gestión y cuentas claras

Nada de esto sería posible sin una administración ordenada. “Administrar con responsabilidad y con las cuentas claras es fundamental; cuidar los recursos es, sobre todo, usarlos bien para construir futuro”, expresó Berti. Esa disciplina permite sostener la inversión pública aun en un contexto adverso. En un escenario donde cada peso cuenta, esa forma de gobernar marca la diferencia entre la improvisación y el rumbo, y confirma que el desarrollo no se improvisa: se prepara, se trabaja y se defiende cada día.

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