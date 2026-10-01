Cattalini presentó un proyecto para que jueces, fiscales y defensores respondan bajo las mismas reglas

La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.

La iniciativa de Lionella Cattalini busca adecuar la legislación santafesina luego de la reforma de la Constitución del 2025, que redefinió el régimen de enjuiciamiento de magistrados, procuradores, fiscales y defensores y dispuso la necesidad de crear un nuevo jurado para juzgar jueces, fiscales y defensores por faltas graves o delitos dolosos.

En particular, el proyecto reglamenta lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Constitución, que crean el Jurado de Enjuiciamiento, establecen las causales de remoción, fijan los principios que deben regir el procedimiento y remiten a la ley la regulación de su integración, funcionamiento y del órgano encargado de ejercer la acusación.

“Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales, en manos de la Legislatura. Esta ley es la herramienta necesaria para hacerlo realidad”, dijo Cattalini.

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Nuevo jurado

El nuevo jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras y con representación de las minorías y dos abogados matriculados en los colegios de la provincia.

“Durante la reforma constitucional discutimos cómo equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia. También planteamos que quienes tienen responsabilidades judiciales deben contar con mecanismos claros para ser controlados y rendir cuentas. En el enjuiciamiento, eso implica dejar atrás la lógica corporativa y establecer reglas comunes para jueces, fiscales y defensores”, sostuvo Cattalini.

En ese sentido, la diputada destacó el alcance del cambio que propone la iniciativa: “Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas”, afirmó.

La legisladora socialista remarcó que el desafío ahora es avanzar con el debate legislativo: “La nueva Constitución ya definió el camino y ahora nos toca a nosotros hacerlo realidad. Por eso es importante que este proyecto sea debatido en la Legislatura, con todos los aportes necesarios, para que Santa Fe tenga un sistema de enjuiciamiento moderno, transparente y con reglas claras”, concluyó.