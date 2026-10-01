Uno Santa Fe | Política | Cattalini

Cattalini presentó un proyecto para que jueces, fiscales y defensores respondan bajo las mismas reglas

La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.

1 de octubre 2026 · 19:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tras la reforma constitucional de 2025

Tras la reforma constitucional de 2025, Cattalini presentó un proyecto para regular el nuevo Jurado de Enjuiciamiento en Santa Fe

La iniciativa de Lionella Cattalini busca adecuar la legislación santafesina luego de la reforma de la Constitución del 2025, que redefinió el régimen de enjuiciamiento de magistrados, procuradores, fiscales y defensores y dispuso la necesidad de crear un nuevo jurado para juzgar jueces, fiscales y defensores por faltas graves o delitos dolosos.

En particular, el proyecto reglamenta lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Constitución, que crean el Jurado de Enjuiciamiento, establecen las causales de remoción, fijan los principios que deben regir el procedimiento y remiten a la ley la regulación de su integración, funcionamiento y del órgano encargado de ejercer la acusación.

“Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales, en manos de la Legislatura. Esta ley es la herramienta necesaria para hacerlo realidad”, dijo Cattalini.

LEER MÁS: Suspendieron al juez Salmain y le inician un juicio político: "La sociedad necesita respuestas"

Nuevo jurado

El nuevo jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras y con representación de las minorías y dos abogados matriculados en los colegios de la provincia.

“Durante la reforma constitucional discutimos cómo equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia. También planteamos que quienes tienen responsabilidades judiciales deben contar con mecanismos claros para ser controlados y rendir cuentas. En el enjuiciamiento, eso implica dejar atrás la lógica corporativa y establecer reglas comunes para jueces, fiscales y defensores”, sostuvo Cattalini.

En ese sentido, la diputada destacó el alcance del cambio que propone la iniciativa: “Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas”, afirmó.

La legisladora socialista remarcó que el desafío ahora es avanzar con el debate legislativo: “La nueva Constitución ya definió el camino y ahora nos toca a nosotros hacerlo realidad. Por eso es importante que este proyecto sea debatido en la Legislatura, con todos los aportes necesarios, para que Santa Fe tenga un sistema de enjuiciamiento moderno, transparente y con reglas claras”, concluyó.

Cattalini Constitución Jurado
Noticias relacionadas
En la última asamblea de la ONU, el presidente Javier Milei defendió el derecho soberano de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

El gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas

Ley de Discapacidad: el oficialismo logró dictamen y los transportistas remarcan que es un logro de la lucha.

Ley de Discapacidad: transportistas de Santa Fe destacaron el dictamen de mayoría pero exigieron controlar las partidas presupuestarias

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El Senado aprobó con una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la carta orgánica del BCRA y Milei lo celebró en redes.

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central en el Senado

Lo último

Santo Tomé: el PJ cuestionó al intendente por el traspaso del agua a ASSA y aseguró que no tiene un plan de gobierno

Santo Tomé: el PJ cuestionó al intendente por el traspaso del agua a ASSA y aseguró que "no tiene un plan de gobierno"

Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Cayó presa una mujer investigada por el hurto de un DNI que habría sido usado para sacar créditos fraudulentos

Cayó presa una mujer investigada por el hurto de un DNI que habría sido usado para sacar créditos fraudulentos

Último Momento
Santo Tomé: el PJ cuestionó al intendente por el traspaso del agua a ASSA y aseguró que no tiene un plan de gobierno

Santo Tomé: el PJ cuestionó al intendente por el traspaso del agua a ASSA y aseguró que "no tiene un plan de gobierno"

Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Cayó presa una mujer investigada por el hurto de un DNI que habría sido usado para sacar créditos fraudulentos

Cayó presa una mujer investigada por el hurto de un DNI que habría sido usado para sacar créditos fraudulentos

Cattalini presentó un proyecto para que jueces, fiscales y defensores respondan bajo las mismas reglas

Cattalini presentó un proyecto para que jueces, fiscales y defensores respondan bajo las mismas reglas

Nueva concesión de la Ruta 11: las obras inician la semana próxima, el peaje será electrónico y comenzaría a cobrarse en nueve meses

Nueva concesión de la Ruta 11: las obras inician la semana próxima, el peaje será electrónico y comenzaría a cobrarse en nueve meses

Ovación
Unión arma un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Unión arma un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Colón no fue el del clásico, perdió en casa con Riestra y le cuesta acomodarse en reserva

Colón no fue el del clásico, perdió en casa con Riestra y le cuesta acomodarse en reserva

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Colón tiene la clasificación encaminada y una última misión: volver a los puestos de privilegio

Colón tiene la clasificación encaminada y una última misión: volver a los puestos de privilegio

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia