Cayó presa una mujer investigada por el hurto de un DNI que habría sido usado para sacar créditos fraudulentos

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que aseguró que una exempleada doméstica le había sustraído el documento. La PDI realizó dos allanamientos y secuestró documentación, tarjetas bancarias y un celular.

Una mujer de 37 años fue aprehendida este jueves en Santa Fe en el marco de una investigación por el supuesto hurto de un Documento Nacional de Identidad (DNI) que posteriormente habría sido utilizado para gestionar créditos y realizar operaciones financieras fraudulentas.

El procedimiento fue realizado por pesquisas de la Sección Delitos Calificados de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I , quienes concretaron dos allanamientos en viviendas de la ciudad por orden de la Justicia.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron distintos elementos que podrían resultar de interés para la causa, entre ellos documentación, tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes personas y un teléfono celular.

La denuncia que inició la investigación

La causa comenzó a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó que una persona que había trabajado como empleada doméstica en su vivienda le habría sustraído su DNI.

De acuerdo con lo denunciado, el documento habría sido utilizado posteriormente para solicitar créditos y concretar operaciones financieras en distintas entidades, utilizando de manera presuntamente fraudulenta los datos de la víctima.

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a realizar distintas tareas durante varias semanas y analizaron la documentación aportada por las entidades crediticias involucradas.

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La pista que llevó a los allanamientos

Con el avance de las pesquisas, los agentes establecieron una presunta vinculación entre dos mujeres y las maniobras que son materia de investigación.

Con esos elementos, la Justicia autorizó la realización de dos allanamientos en domicilios de la ciudad de Santa Fe.

Durante los procedimientos fueron encontrados y secuestrados documentos, tarjetas bancarias de distintas personas y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Una mujer quedó aprehendida

Como resultado de los procedimientos, los pesquisas aprehendieron a P. D. G., de 37 años, por orden del fiscal Marcelo Nessier, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las medidas investigativas destinadas a determinar su eventual participación en las maniobras denunciadas.

La causa quedó caratulada como hurto simple y estafa

La novedad de los allanamientos y la aprehensión fue comunicada a la Jefatura de la PDI Región I, que informó lo actuado al fiscal Nessier.

El funcionario judicial dispuso que la mujer continuara privada de su libertad, fuera trasladada a Medicina Legal para su revisión y luego identificada y alojada en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva fue establecida de manera provisoria como hurto simple y estafa, mientras continúa la investigación para determinar cómo fue sustraído el DNI, quiénes participaron de las operaciones financieras y cuál fue el alcance de las maniobras denunciadas.