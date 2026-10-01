Nueva concesión de la Ruta 11: las obras inician la semana próxima, el peaje será electrónico y comenzaría a cobrarse en nueve meses

La nueva concesionaria prevé tres frentes de obra simultáneos para poner en valor los 497 kilómetros del corredor, con una inversión inicial estimada en $40.000 millones . El cobro del peaje será electrónico y habrá cinco puntos de cobro.

La nueva concesionaria de la Ruta Nacional 11 comenzará la semana próxima con tres frentes de obra simultáneos para poner en valor los 497 kilómetros del corredor que van desde Nelson hasta Florencia. El plazo estimado para completar esta primera etapa de la concesión es de nueve meses y, una vez finalizados los trabajos, la empresa prevé comenzar a cobrar peaje.

Así lo confirmó Luis Peresutti, gerente de Vial de Paraná Medio Sociedad Anónima , la empresa que tendrá a su cargo la concesión durante los próximos 20 años. Explicó que las tres firmas que integran la sociedad —Obring, Rovial y Pitón— se repartirán el tramo concesionado para avanzar en forma simultánea.

“Va a estar toda la ruta en obra”, señaló Peresutti, al detallar que las tareas iniciales incluirán bacheo profundo y superficial, reparación de deformaciones, sellado de fisuras, trabajos en banquinas, pintura, señalización, iluminación y semáforos. El objetivo, dijo, es poner el corredor en condiciones antes de comenzar a cobrar por su utilización.

El plazo previsto es de nueve meses, aunque la empresa buscará acortarlo si logra disponer antes de los recursos necesarios. “Tratamos de hacerlo antes porque es todo inversión privada”, explicó el gerente. De esta manera, el inicio del cobro del peaje está previsto, en principio, para dentro de nueve meses, aunque podría adelantarse si las obras terminan antes.

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Una inversión de $40.000 millones

Para esta primera etapa, la concesionaria prevé una inversión de $40.000 millones entre las tres empresas. Peresutti aclaró que se trata de capital privado y que también se encuentran gestionando créditos para afrontar el desembolso.

La concesión, explicó, estará a cargo de Vial de Paraná Medio SA, que será la encargada de contratar a las tres empresas que integran la sociedad. El capital aportado por cada una será recuperado posteriormente a través del funcionamiento de la concesión.

En cuanto al peaje, el valor de referencia para los automóviles será de $3.500, correspondiente a la categoría 1. Ese fue el monto con el que la empresa se presentó a la licitación, dentro del tope establecido en el pliego.

La concesionaria tendrá autorizados cinco puntos de peaje. Las cabinas serán de funcionamiento automático: el proyecto contempla el sistema free-flow, con pórticos, antenas y cámaras, aunque en una primera etapa se utilizarán modalidades de pago automático mediante TelePase y dispositivos que permitan abonar con teléfono o tarjeta.

La ruta seguirá con el mismo trazado

El comienzo del cobro no significará el final de las obras. Por el contrario, Peresutti explicó que los trabajos continuarán durante los 20 años de concesión, con obligaciones específicas establecidas para los primeros cinco años y luego tareas de mantenimiento.

“Dentro del pliego hay exigencias que tenés que hacer el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, y a partir de ahí es mantenimiento”, explicó.

La concesión no contempla, al menos en esta etapa, transformar la Ruta 11 en una autopista o autovía. Tampoco están previstas ampliaciones generales de carriles. Sí existe una obra obligatoria de ensanchamiento de un puente, mientras que otras intervenciones de mayor escala podrían plantearse en el futuro, pero no forman parte de las exigencias actuales del contrato.

El objetivo: recuperar el tránsito de la Ruta 11

Peresutti sostuvo que una de las metas de la nueva concesión será volver a posicionar a la Ruta 11 como una alternativa atractiva para el tránsito entre el norte y el sur de la provincia, en un contexto en el que también existen otros corredores provinciales.

“Tenemos que lograr brindar un servicio que valga la pena pagar peaje”, resumió.

Para definir la ecuación económica de la concesión, la empresa utilizó los datos públicos de tránsito medio diario anual que releva Vialidad Nacional en las rutas del país. A partir de esos registros se proyectó el flujo vehicular y la posibilidad de sostener económicamente el esquema de concesión.

Áreas de descanso y espacios para camiones

El contrato también permite desarrollar servicios en la zona de camino. Entre ellos aparecen áreas de descanso y espacios específicos para camiones, una infraestructura que la empresa confirmó que prevé realizar.

“Sí, porque el camión parado en la banquina es un peligro y aparte que la deteriora”, sostuvo Peresutti.

La idea es contar con lugares iluminados y seguros para que los transportistas puedan detenerse sin utilizar las banquinas. Para el gerente, se trata de una necesidad particularmente importante para el tránsito pesado, ya que no todas las estaciones de servicio están preparadas para recibir camiones.

La concesión, en definitiva, comenzará la semana próxima con una intervención simultánea sobre los distintos tramos de la Ruta 11. La primera meta será completar en unos nueve meses la puesta en valor del corredor y, a partir de allí, comenzar a cobrar el peaje, mientras las obras y tareas de mantenimiento continuarán durante las dos décadas de vigencia del contrato.