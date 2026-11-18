El Sabalero confirmó excepciones al pago del bono contribución para determinados socios y recordó cómo acreditar invitados sin cargo para el partido del sábado.

Colón continúa preparando una nueva jornada de fútbol en el estadio Brigadier López y anunció importantes facilidades para sus asociados. De cara al compromiso del próximo sábado, la institución confirmó que determinados grupos de socios podrán ingresar sin abonar el bono contribución. Además, recordó que quienes paguen el adicional tendrán la posibilidad de acreditar gratuitamente a un invitado bajo ciertas condiciones.

A través de sus canales oficiales, la institución rojinegra comunicó que algunos sectores de su masa societaria estarán exceptuados de abonar obligatoriamente el bono establecido para el encuentro.

Los socios y socias que podrán ingresar sin cargo son:

Menores de 12 años.

Mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.

Socios deportistas.

Para todos estos grupos, el pago del bono contribución será voluntario, por lo que podrán acceder al estadio sin necesidad de realizar ese desembolso.

La medida busca facilitar la presencia de diferentes sectores de la familia sabalera en una jornada en la que se espera un importante acompañamiento desde las tribunas.

Cómo acreditar a un invitado gratis para el partido del sábado

Además de las excepciones anunciadas, Colón recordó que continúa vigente un beneficio destinado a los socios que abonen el bono contribución.

Cada asociado que realice el pago podrá acreditar sin costo a una persona menor de 12 años o mayor de 65 que no sea socia del club.

La posibilidad estará sujeta a la disponibilidad de lugares en cada sector del estadio, por lo que será necesario completar previamente el procedimiento de habilitación.

El registro del invitado deberá realizarse a través de la plataforma oficial:

Acreditar un invitado en Colón

De esta manera, la institución busca facilitar el acompañamiento de familiares y allegados, mientras se prepara para recibir nuevamente a una multitud en el Cementerio de los Elefantes.

"El sábado volvemos a copar el Brigadier", fue el mensaje con el que Colón cerró su comunicación, convocando a sus hinchas a acompañar al equipo en una nueva cita futbolística.