El tío de Nico Paz, reveló por qué eligió seguir en Italia y contó la emotiva frase que recibió de la madre de Lionel Messi.

Nico Paz se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la Selección Argentina después de su doblete frente a Costa Rica. En medio de los elogios por su rendimiento, su tío Fabián Paz compartió detalles desconocidos sobre su carrera, su decisión de continuar en Italia y una conversación con la madre de Lionel Messi que emocionó profundamente al joven futbolista argentino.

La frase de la madre de Messi que emocionó a Nico Paz

En diálogo con Toti Pasman durante el programa Toti 910, en Radio La Red, Fabián Paz analizó el crecimiento futbolístico de su sobrino y reconoció que está atravesando sensaciones muy similares a las que experimentó años atrás con su hermano, Pablo Paz, exdefensor de la Selección Argentina.

"Estoy viviendo un déjà vu con Nico porque esto ya lo viví con mi hermano", expresó al referirse al protagonismo que está adquiriendo el mediocampista de 22 años.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando recordó una conversación entre Nico y Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, durante la despedida del histórico capitán de la Albiceleste.

"La madre de Messi le dijo a Nico Paz que era el sucesor de su hijo", reveló Fabián, quien explicó que aquellas palabras tuvieron un fuerte impacto emocional en el futbolista.

Sin embargo, se encargó de aclarar que el jugador no pretende cargar con la responsabilidad de reemplazar al máximo referente de la historia reciente del seleccionado.

"Paz no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi", aseguró, marcando una diferencia entre las expectativas que genera su talento y los objetivos personales del mediocampista.

Según contó su tío, Nico se emocionó al escuchar las palabras de Celia, aunque mantiene los pies sobre la tierra y está concentrado en construir su propio camino.

Su actuación frente a Costa Rica, donde convirtió dos goles en la victoria argentina por 7-0, volvió a demostrar las condiciones que lo posicionan como una de las principales figuras de la nueva generación.

El regreso al Real Madrid que rechazó y su decisión de jugar para Argentina

Durante la entrevista, Fabián Paz también reveló detalles importantes sobre el futuro deportivo de su sobrino y explicó por qué decidió continuar su carrera en el Como de Italia.

"Él en Italia está feliz, porque estuvo en el Madrid desde los 13 años", manifestó al recordar la extensa etapa de formación que atravesó el futbolista en las divisiones juveniles del club español.

Incluso, sorprendió al contar que existió una posibilidad concreta de regresar al Real Madrid, pero que el propio jugador prefirió mantenerse en el fútbol italiano.

"Tenía todo cerrado para volver al Madrid, pero él decidió jugar en Italia", afirmó, dejando en evidencia que la elección estuvo relacionada con sus prioridades deportivas y personales.

Otro aspecto que abordó fue la decisión de Nico de representar a la Selección Argentina, pese a contar con la posibilidad de vestir la camiseta de España.

De acuerdo con su tío, "no le fue difícil la decisión", ya que el mediocampista tenía claras sus preferencias cuando llegó el momento de definir su futuro internacional.

Por otra parte, Fabián dejó una declaración curiosa al referirse a las simpatías futbolísticas de su sobrino. Entre risas, aseguró que cree que Nico es hincha de Boca, aunque no lo presentó como una certeza.

Finalmente, cuando le preguntaron dónde le gustaría verlo continuar su carrera, dejó en claro que su prioridad no pasa por un club determinado.

"No importa dónde juegue, me gustaría verlo donde pueda brillar", concluyó.

De esta manera, el familiar del futbolista aportó una mirada cercana sobre el presente de una de las grandes promesas argentinas, que disfruta de su crecimiento en Europa mientras comienza a ganar cada vez más protagonismo con la camiseta albiceleste.